Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Po przejściu chłodnego frontu i silnego wiatru, który w ostatnich dniach zepsuł szyki wielu urlopowiczom na Wybrzeżu, pogoda nad Zalewem Wiślanym i otwartym morzem nareszcie się stabilizuje. Nad regionem rozbudowuje się klin wyżowy, co przełożyło się na spadek prędkości wiatru w Krynicy Morskiej do zaledwie 3 m/s. Choć temperatura powietrza wynosi dziś nieco rześkie 19°C, to woda w Bałtyku ma bardzo przyjemne 20°C. Oznacza to, że woda jest obecnie cieplejsza od powietrza, co stwarza doskonałe warunki do kąpieli.

Wszystkie cztery lokalne plaże są dziś w pełni otwarte, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody potwierdziły jej znakomitą jakość. Oto szczegółowy raport z poszczególnych lokalizacji:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: woda w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 7 sierpnia), brak czerwonej flagi. Temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 20°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Następne badanie wody zaplanowano na 18 sierpnia.

woda w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 7 sierpnia), brak czerwonej flagi. Temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 20°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Następne badanie wody zaplanowano na 18 sierpnia. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: woda przydatna do kąpieli, kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 3 m/s. Kolejna kontrola sanitarna odbędzie się 18 sierpnia.

woda przydatna do kąpieli, kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 3 m/s. Kolejna kontrola sanitarna odbędzie się 18 sierpnia. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: stan wody bez zarzutu, brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli. Temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 3 m/s. Kolejne badanie zaplanowano na 18 sierpnia.

stan wody bez zarzutu, brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli. Temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 3 m/s. Kolejne badanie zaplanowano na 18 sierpnia. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: woda czysta i bezpieczna dla kąpiących się. Temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 3 m/s. Następny monitoring jakości wody zaplanowano na 18 sierpnia.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Podczas gdy turyści wypoczywający w innych częściach województwa pomorskiego – m.in. w Gdyni Redłowie, Mechelinkach, Jastarni oraz Juracie – muszą mierzyć się z problemem uciążliwych zakwitów sinic i czerwonymi flagami, w Krynicy Morskiej sytuacja jest całkowicie czysta. Państwowa Inspekcja Sanitarna nie wydała żadnych ostrzeżeń dla tutejszych plaż, a woda jest wolna od jakichkolwiek niebezpiecznych mikroorganizmów.

Brak sinic na Mierzei Wiślanej to znakomita wiadomość dla wszystkich rodzin z dziećmi oraz osób planujących aktywne orzeźwienie w Bałtyku. Można bez obaw wchodzić do wody i cieszyć się urokami lata, pamiętając jednak, że sytuacja z sinicami bywa dynamiczna i zależy od kierunku wiatru oraz prądów morskich.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Krynicy Morskiej sprzyja przede wszystkim osobom, które nie przepadają za upałami, ale cenią sobie spokojny wypoczynek. Temperatura powietrza na poziomie 19°C, woda o temperaturze 20°C i łagodny wiatr o prędkości 3 m/s tworzą bardzo komfortowy mikroklimat. Fala na morzu jest minimalna, co sprzyja bezpiecznemu pływaniu.

Niezależnie od doskonałych parametrów, na plaży zawsze obowiązuje jedna, najważniejsza reguła bezpiecznego wypoczynku: zanim wejdziesz do wody, bezwzględnie sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy najczystszej wodzie i najpiękniejszym słońcu, polecenia ratowników i oficjalne oznaczenia na kąpieliskach są kluczem do tego, by z letniego urlopu przywieźć wyłącznie dobre wspomnienia.

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