Gdzie można się kąpać we Władysławowie? Lista otwartych plaż

Dla miłośników morskich kąpieli są dobre wieści – większość strzeżonych plaż w rejonie Władysławowa i Chłapowa jest dzisiaj w pełni dostępna. Woda we wszystkich tych punktach została oceniona jako przydatna do kąpieli, a na masztach nie wiszą żadne ostrzegawcze flagi. Oto lista bezpiecznych wejść, gdzie można dziś bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku:

Władysławowo, wejście na plażę nr 4 – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s.

– temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Władysławowo, wejście na plażę nr 6 – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s.

– temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Władysławowo, wejście na plażę nr 9 – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano tu na 19 sierpnia.

– temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano tu na 19 sierpnia. Władysławowo, wejście na plażę nr 10 – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s.

– temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Chłapowo, wejście na plażę nr 12 – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s.

– temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Chłapowo, wejście na plażę nr 14 – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s.

Warto dodać, że dla plaż nr 4, 6, 10 oraz obu stanowisk w Chłapowie następna oficjalna ocena jakości wody przez sanepid nastąpi 17 sierpnia.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż we Władysławowie

Niestety, nie wszędzie warunki pozwalają dziś na bezpieczną zabawę w morzu. Ze względu na skutki niedawnego sztormu i ostrzeżeń IMGW przed silnym wiatrem z kierunków zachodnich, który na otwartym Bałtyku osiągał nawet 6–7 stopni w skali Beauforta, na jednym z kąpielisk sytuacja jest zbyt niebezpieczna.

Plaża zamknięta z powodu wysokiej fali:

Władysławowo, wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski) – temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Choć woda pod względem mikrobiologicznym jest czysta (badanie z 5 sierpnia potwierdziło jej przydatność do kąpieli), to z powodu wysokiej fali wywieszono tu czerwoną flagę.

Ratownicy apelują o bezwzględne respektowanie tego zakazu – wysokie fale i silne prądy wsteczne mogą stanowić śmiertelne zagrożenie nawet dla doświadczonych pływaków.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Są doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego koszmaru plażowiczów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz sąsiednim Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć w innych częściach województwa pomorskiego w ostatnich dniach pojawiały się lokalne problemy z tymi organizmami, to tutejsze plaże są pod tym względem całkowicie czyste i bezpieczne. Woda jest przejrzysta, a badania laboratoryjne z 5 sierpnia potwierdziły jej doskonałą przydatność do kąpieli we wszystkich punktach kontrolnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura we Władysławowie sprzyja raczej spacerom i aktywnemu wypoczynkowi niż wielogodzinnemu leżeniu na kocu. Temperatura powietrza oscyluje wokół 18°C (jedynie na odcinku Półwyspu Helskiego termometry wskazują 20°C), a woda w Bałtyku ma tyle samo, czyli 18°C. Umiarkowany wiatr o prędkości 4 m/s sprawia, że temperatura odczuwalna może być nieco niższa.

Złota zasada plażowicza: Choć wiatr na samej plaży może wydawać się łagodny, sytuacja na morzu bywa dynamiczna. Pamiętaj, aby przed wejściem do wody zawsze sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników, dbać o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich i nigdy nie lekceważyć potęgi bałtyckich fal.

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