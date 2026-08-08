Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze dziś zamknięte

Choć temperatura powietrza zachęca do spacerów, warunki w wodzie są dziś niezwykle niebezpieczne. Silny wiatr z kierunków zachodnich i północno-zachodnich osiągający w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta wywołał wysokie, strome i zdradliwe fale. Ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich monitorowanych kąpieliskach.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych wejść na plażę:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Kąpielisko zamknięte z powodu wysokiej fali . Temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast wody 17°C. Prędkość wiatru na brzegu to 4 m/s.

Kąpielisko zamknięte z powodu . Temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast wody 17°C. Prędkość wiatru na brzegu to 4 m/s. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Zakaz kąpieli wywołany wysoką falą . Warunki atmosferyczne to 19°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

Zakaz kąpieli wywołany . Warunki atmosferyczne to 19°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Czerwona flaga z powodu wysokiej fali. Temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 17°C, prędkość wiatru wynosi 4 m/s.

Dla bezpieczeństwa własnego oraz swoich bliskich bezwzględnie należy przestrzegać zakazu wchodzenia do wody na całej linii brzegowej Jastrzębiej Góry.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego problemu z sinicami. Na monitorowanych kąpieliskach w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania jakości wody z 6 sierpnia jednoznacznie potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć dziś wejście do morza uniemożliwiają wyłącznie wysokie fale, po uspokojeniu się Bałtyku będzie można bezpiecznie cieszyć się czystą wodą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Jastrzębiej Górze przynosi umiarkowanie ciepłą aurę z temperaturą powietrza na poziomie 19°C i nieco chłodniejszą wodą w Bałtyku mającą 17°C. Wiatr na plaży wynosi stabilne 4 m/s, jednak sytuacja na otwartym morzu tworzy groźne prądy wsteczne. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego urlopowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze – zawsze słuchajmy poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach i obserwujmy komunikaty na wieżach ratowniczych.

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