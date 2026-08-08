Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Po przejściu chłodnego frontu atmosferycznego i napływie rześkiego powietrza z północy, turyści w Stegnie mogą cieszyć się spokojną aurą sprzyjającą spacerom i bezpiecznym kąpielom. Ratownicy nie odnotowali żadnych zagrożeń, co oznacza, że na obu kąpieliskach nie obowiązują żadne zakazy i można bez przeszkód wchodzić do wody. Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Stegna I: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena stanu wody miała miejsce 4 sierpnia, a kolejne badanie zaplanowano na 13 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi dziś 18°C, natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 5 m/s.

woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena stanu wody miała miejsce 4 sierpnia, a kolejne badanie zaplanowano na 13 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi dziś 18°C, natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 5 m/s. Kąpielisko Stegna II: warunki na tym kąpielisku są identyczne. Woda spełnia wszystkie rygorystyczne normy sanitarne (badanie z 4 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli), temperatura powietrza to 18°C, temperatura wody wynosi 19°C, a prędkość wiatru to stabilne 5 m/s.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu osób planujących relaks nad morzem, obecność sinic jest jednym z największych zmartwień w sezonie letnim. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich przebywających na tutejszych plażach. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli. Służby sanitarne stale monitorują stan wód, a najnowsze analizy nie dają żadnych powodów do niepokoju, co pozwala na bezpieczne i komfortowe korzystanie z morskich uroków.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Stegnie przynosi wytchnienie od skrajnych upałów, z temperaturą powietrza na poziomie 18°C oraz nieco cieplejszą wodą w morzu, która osiąga 19°C. Przy umiarkowanym wietrze z kierunków północnych wiejącym z prędkością 5 m/s, warunki są bardzo stabilne, choć chłodniejszy podmuch może skłaniać do spacerów zamiast długiego leżenia na plaży. Pamiętajmy, że pogoda nad Bałtykiem potrafi zmienić się w mgnieniu oka. Złotą zasadą każdego plażowicza jest stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń – to oni czuwają nad naszym bezpieczeństwem każdego dnia.

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