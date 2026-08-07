Pijani nastolatkowie pędzili rowerami przez Gdynię. Zignorowali znak STOP

Pijani nastolatkowie zignorowali STOP. Nocny rajd ulicami Gdyni

Do interwencji doszło nocą na jednej z gdyńskich ulic. Policjanci z komisariatu na Oksywiu zauważyli dwóch turystów jadących wypożyczonymi rowerami ulicą Janka Wiśniewskiego.

Mundurowi zainteresowali się młodymi mężczyznami po tym, jak ci nie zastosowali się do znaku STOP. Funkcjonariusze zatrzymali ich do kontroli i wtedy wyczuli od nich alkohol. Przeprowadzone badanie wykazało, że 18-latek miał ponad 0,5 promila, natomiast u jego 17-letniego towarzysza stwierdzono ponad promil. Za jazdę po alkoholu obaj otrzymali mandaty w wysokości 2,5 tys. zł.

Apel gdyńskiej policji. Błyskawiczna reakcja mundurowych

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- Eliminowanie z ruchu pijanych użytkowników dróg jest ważnym elementem policyjnej troski o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Stąd każde podejrzane zachowanie kierowców czy rowerzystów jest natychmiast sprawdzane przez funkcjonariuszy. Policjanci błyskawicznie reagują. Wszystko po to, aby na drogach nie dochodziło do tragedii spowodowanych przez nieodpowiedzialnych kierowców i rowerzystów – czytamy w komunikacie policji.