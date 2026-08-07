Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte

To nie jest bezpieczny dzień na wchodzenie do wody. Choć na samym brzegu prędkość wiatru wynosi zaledwie 3 m/s, a pogoda zachęca do spacerów przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C, to sytuacja w głębi morza jest skrajnie niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem z kierunków zachodnich dla Wybrzeża Środkowego, co przekłada się na stan morza określany na 4 stopnie. W efekcie na plażach w Łebie uformowały się wysokie fale i śmiertelnie groźne prądy wsteczne.

Na masztach wszystkich trzech monitorowanych kąpielisk powiewa dziś czerwona flaga. Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż wraz z aktualnymi warunkami:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie – zamknięte. Powód: wysokie fale i silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr przy brzegu: 3 m/s.

– zamknięte. Powód: wysokie fale i silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr przy brzegu: 3 m/s. Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie – zamknięte. Powód: wysokie fale i silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr przy brzegu: 3 m/s.

– zamknięte. Powód: wysokie fale i silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr przy brzegu: 3 m/s. Kąpielisko przy plaży C w Łebie – zamknięte. Powód: wysokie fale i silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr przy brzegu: 3 m/s.

Ratownicy bezwzględnie zakazują wchodzenia do wody – prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków w ułamku sekundy.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla osób, które obawiają się zakwitu niebezpiecznych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania przydatności wody do kąpieli, przeprowadzone pod koniec lipca, potwierdziły pełne bezpieczeństwo pod kątem biologicznym, a kolejny rutynowy test zaplanowano na 11 sierpnia. Problem z wejściem do morza ma więc dzisiaj podłoże wyłącznie dynamiczne (wysoka fala), a nie sanitarne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Łebie to typowe powiewy umiarkowanego, bałtyckiego lata: powietrze o temperaturze 19°C i woda osiągająca 18°C. Chociaż wiatr na lądzie jest łagodny (3 m/s), to morze po niedawnych sztormach wciąż potrzebuje czasu, aby się uspokoić. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga to bezwzględny zakaz kąpieli. Nigdy nie ignoruj poleceń ratowników i nie wchodź do wody, gdy warunki na to nie pozwalają – Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze!

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