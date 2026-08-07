Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rowach dziś zamknięte

Silny wiatr z kierunków zachodnich, osiągający w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta, wywołał na morzu stan ostrzegawczy. Wysokie, łamiące się fale oraz śmiertelnie niebezpieczne prądy wsteczne zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag na każdym z siedmiu monitorowanych kąpielisk. Oto pełna lista miejsc objętych bezwzględnym zakazem kąpieli ze względu na trudne warunki atmosferyczne:

Rowy Wschód Słowińskie I – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 10 m/s;

– temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 10 m/s; Rowy Wschód Słowińskie II – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 10 m/s;

– temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 10 m/s; Rowy Zachód Apator – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 10 m/s;

– temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 10 m/s; Rowy Zachód Centralne – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 10 m/s;

– temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 10 m/s; Rowy Zachód Domki Letniskowe – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 10 m/s;

– temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 10 m/s; Rowy Zachód Radomsko – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 10 m/s;

– temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 10 m/s; Rowy Zachód Słoneczko – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 10 m/s.

Wszystkie pomiary zostały zaktualizowane 7 sierpnia 2026 roku. Choć plażowanie na piasku wciąż jest możliwe, wejście do wody w tych warunkach grozi ogromnym niebezpieczeństwem.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów sinic nadeszły doskonałe wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności toksycznych glonów, a woda na wszystkich stacjach została oficjalnie sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli. Badania sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają czystość mikrobiologiczną akwenu, dzięki czemu po uspokojeniu się żywiołu powrót do kąpieli będzie w pełni bezpieczny.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rowach charakteryzuje się umiarkowanie ciepłą aurą – temperatura powietrza wynosi od 18°C do 19°C, a woda w morzu ma temperaturę rzędu 17–18°C. Silny wiatr wiejący z prędkością 10 m/s (którego porywy na otwartym morzu dochodzą do 7 stopni w skali Beauforta) skutecznie jednak uniemożliwia bezpieczne pływanie. Warto pamiętać o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Prądy wsteczne potrafią porwać nawet najbardziej doświadczonego pływaka, dlatego należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników i czekać na poprawę warunków na Bałtyku.

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