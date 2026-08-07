Sinice Rowy. Czy w Rowach można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-07 11:34

Gwałtowne załamanie pogody na Bałtyku i obowiązujące ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem na Wybrzeżu Środkowym przyniosły wysokie fale oraz niebezpieczne prądy wsteczne. Z tego powodu 7 sierpnia wszystkie strzeżone kąpieliska w Rowach zostały zamknięte przez ratowników ze względu na skrajne zagrożenie dla kąpiących się. Choć stan wody pod względem sanitarnym jest bez zarzutu, to dzisiaj wejście do morza jest surowo zabronione.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rowy. Czy w Rowach można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rowach dziś zamknięte

Silny wiatr z kierunków zachodnich, osiągający w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta, wywołał na morzu stan ostrzegawczy. Wysokie, łamiące się fale oraz śmiertelnie niebezpieczne prądy wsteczne zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag na każdym z siedmiu monitorowanych kąpielisk. Oto pełna lista miejsc objętych bezwzględnym zakazem kąpieli ze względu na trudne warunki atmosferyczne:

  • Rowy Wschód Słowińskie I – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 10 m/s;
  • Rowy Wschód Słowińskie II – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 10 m/s;
  • Rowy Zachód Apator – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 10 m/s;
  • Rowy Zachód Centralne – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 10 m/s;
  • Rowy Zachód Domki Letniskowe – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 10 m/s;
  • Rowy Zachód Radomsko – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 10 m/s;
  • Rowy Zachód Słoneczko – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 10 m/s.

Wszystkie pomiary zostały zaktualizowane 7 sierpnia 2026 roku. Choć plażowanie na piasku wciąż jest możliwe, wejście do wody w tych warunkach grozi ogromnym niebezpieczeństwem.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów sinic nadeszły doskonałe wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności toksycznych glonów, a woda na wszystkich stacjach została oficjalnie sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli. Badania sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają czystość mikrobiologiczną akwenu, dzięki czemu po uspokojeniu się żywiołu powrót do kąpieli będzie w pełni bezpieczny.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rowach charakteryzuje się umiarkowanie ciepłą aurą – temperatura powietrza wynosi od 18°C do 19°C, a woda w morzu ma temperaturę rzędu 17–18°C. Silny wiatr wiejący z prędkością 10 m/s (którego porywy na otwartym morzu dochodzą do 7 stopni w skali Beauforta) skutecznie jednak uniemożliwia bezpieczne pływanie. Warto pamiętać o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Prądy wsteczne potrafią porwać nawet najbardziej doświadczonego pływaka, dlatego należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników i czekać na poprawę warunków na Bałtyku.

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