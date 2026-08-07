Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej dziś zamknięte

Przejście chłodnego frontu atmosferycznego przyniosło gwałtowne pogorszenie warunków na całym wybrzeżu, w tym na Zatoce Gdańskiej, dla której IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem osiągającym w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta. Silne podmuchy wiatru generują bardzo wysokie fale oraz wyjątkowo niebezpieczne prądy wsteczne (tzw. cofkę), które potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Z tego powodu ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich czterech monitorowanych plażach w Krynicy Morskiej.

Oto pełna lista zamkniętych kąpielisk wraz z panującymi na nich warunkami:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma również 20°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Kąpielisko jest zamknięte z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych.

Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma również 20°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Kąpielisko jest z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Warunki są identyczne – temperatura powietrza i wody to 20°C, wiatr 4 m/s. Obowiązuje tu czerwona flaga i całkowity zakaz kąpieli z powodu prądów wstecznych oraz silnego wiatru.

Warunki są identyczne – temperatura powietrza i wody to 20°C, wiatr 4 m/s. Obowiązuje tu i całkowity zakaz kąpieli z powodu prądów wstecznych oraz silnego wiatru. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Na tej plaży również odnotowano temperaturę powietrza 20°C i wody 20°C przy wietrze 4 m/s. Kąpielisko jest zamknięte z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych.

Na tej plaży również odnotowano temperaturę powietrza 20°C i wody 20°C przy wietrze 4 m/s. Kąpielisko jest z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Choć temperatura wody i powietrza zachęca (obie po 20°C), a wiatr przy brzegu wynosi 4 m/s, to zagrożenie prądami wstecznymi zmusiło ratowników do wywieszenia czerwonej flagi.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich osób obawiających się letniego zakwitu glonów mamy bardzo dobre wieści. Oficjalne badania przeprowadzone przez służby sanitarne potwierdzają, że woda we wszystkich czterech kąpieliskach w Krynicy Morskiej jest przydatna do kąpieli i całkowicie wolna od zanieczyszczeń biologicznych. Na żadnej z monitorowanych plaż nie odnotowano obecności sinic. Kolejna ocena jakości wody zaplanowana jest dopiero na 18 sierpnia, co oznacza, że gdy tylko warunki pogodowe i fale na Bałtyku się uspokoją, powrót do bezpiecznych kąpieli będzie w pełni możliwy.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualna temperatura powietrza w Krynicy Morskiej wynosi umiarkowane 20°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, co rzadko się zdarza. Choć lokalne wiatromierze na plaży wskazują prędkość wiatru na poziomie 4 m/s, to na otwartym morzu wieje znacznie mocniej, generując silne fale. Złota zasada plażowicza na dziś: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli przy brzegu morze wydaje się spokojne, prądy wsteczne są niewidoczne gołym okiem i stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo. Słuchajmy poleceń ratowników i spędźmy ten dzień na bezpiecznym spacerze po Mierzei Wiślanej lub korzystając z lokalnych atrakcji w mieście.

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