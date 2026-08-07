Sinice Krynica Morska. Czy w Krynicy Morskiej można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-07 11:29

Sztormowa aura i niebezpieczne warunki na Bałtyku zmusiły ratowników w Krynicy Morskiej do podjęcia zdecydowanych kroków. W piątek, 7 sierpnia, na wszystkich lokalnych kąpieliskach powiewają czerwone flagi ze względu na silny wiatr oraz zdradliwe prądy wsteczne, wywołane przez dynamiczny front atmosferyczny przechodzący nad Polską oraz ostrzeżenia IMGW przed sztormem. Choć woda pod kątem mikrobiologicznym jest w pełni bezpieczna, kąpiel w morzu jest dziś kategorycznie zabroniona.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Krynicy Morskiej. O zakazie kąpieli przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Krynica Morska. Czy w Krynicy Morskiej można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej dziś zamknięte

Przejście chłodnego frontu atmosferycznego przyniosło gwałtowne pogorszenie warunków na całym wybrzeżu, w tym na Zatoce Gdańskiej, dla której IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem osiągającym w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta. Silne podmuchy wiatru generują bardzo wysokie fale oraz wyjątkowo niebezpieczne prądy wsteczne (tzw. cofkę), które potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Z tego powodu ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich czterech monitorowanych plażach w Krynicy Morskiej.

Oto pełna lista zamkniętych kąpielisk wraz z panującymi na nich warunkami:

  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma również 20°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Kąpielisko jest zamknięte z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych.
  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Warunki są identyczne – temperatura powietrza i wody to 20°C, wiatr 4 m/s. Obowiązuje tu czerwona flaga i całkowity zakaz kąpieli z powodu prądów wstecznych oraz silnego wiatru.
  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Na tej plaży również odnotowano temperaturę powietrza 20°C i wody 20°C przy wietrze 4 m/s. Kąpielisko jest zamknięte z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych.
  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Choć temperatura wody i powietrza zachęca (obie po 20°C), a wiatr przy brzegu wynosi 4 m/s, to zagrożenie prądami wstecznymi zmusiło ratowników do wywieszenia czerwonej flagi.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich osób obawiających się letniego zakwitu glonów mamy bardzo dobre wieści. Oficjalne badania przeprowadzone przez służby sanitarne potwierdzają, że woda we wszystkich czterech kąpieliskach w Krynicy Morskiej jest przydatna do kąpieli i całkowicie wolna od zanieczyszczeń biologicznych. Na żadnej z monitorowanych plaż nie odnotowano obecności sinic. Kolejna ocena jakości wody zaplanowana jest dopiero na 18 sierpnia, co oznacza, że gdy tylko warunki pogodowe i fale na Bałtyku się uspokoją, powrót do bezpiecznych kąpieli będzie w pełni możliwy.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualna temperatura powietrza w Krynicy Morskiej wynosi umiarkowane 20°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, co rzadko się zdarza. Choć lokalne wiatromierze na plaży wskazują prędkość wiatru na poziomie 4 m/s, to na otwartym morzu wieje znacznie mocniej, generując silne fale. Złota zasada plażowicza na dziś: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli przy brzegu morze wydaje się spokojne, prądy wsteczne są niewidoczne gołym okiem i stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo. Słuchajmy poleceń ratowników i spędźmy ten dzień na bezpiecznym spacerze po Mierzei Wiślanej lub korzystając z lokalnych atrakcji w mieście.

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