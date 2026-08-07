Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kuźnicy zapraszają

Dla osób planujących spędzenie czasu nad wodą w Kuźnicy mamy bardzo dobre informacje. Jedyne oficjalne kąpielisko w tej miejscowości jest w pełni dostępne dla turystów i mieszkańców. Mimo wymagającej aury, na plaży nie wprowadzono zakazu kąpieli.

Kąpielisko Kuźnica Szkoła – OTWARTE. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 5 sierpnia 2026 roku, kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia). Temperatura powietrza oraz temperatura wody wynoszą dokładnie tyle samo, czyli komfortowe 20°C. Należy jednak uważać na bardzo silny wiatr wiejący z prędkością aż 15 m/s, co ma bezpośredni związek z ostrzeżeniami IMGW o sztormie w tej części strefy brzegowej.

Sinice w Kuźnicy? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich plażowiczów – na monitorowanym kąpielisku w Kuźnicy nie odnotowano zakwitu sinic. Woda w rejonie tutejszej plaży pozostaje czysta i w pełni bezpieczna pod względem mikrobiologicznym, co potwierdzają najświeższe analizy służb sanitarnych. Można zatem bez obaw korzystać z wodnych kąpieli, pamiętając jedynie o zachowaniu ostrożności z uwagi na wysokie fale.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Kuźnicy to rzadkie zrównanie temperatur – zarówno powietrze, jak i woda w Bałtyku mają dziś przyjemne 20°C. Najważniejszym czynnikiem meteorologicznym jest jednak bardzo silny wiatr wiejący z prędkością 15 m/s, który wywołuje wysokie fale i wpisuje się w wydane dla Zatoki Gdańskiej i Bałtyku Południowego ostrzeżenia przed silnym wiatrem i sztormem o sile do 7 stopni w skali Beauforta. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Dynamiczne warunki wiatrowe mogą w każdej chwili wpłynąć na bezpieczeństwo kąpieli, dlatego czujność to absolutna konieczność.

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