Sinice Jastarnia. Czy w Jastarni można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-07 11:25

Planując wypoczynek w Jastarni, warto przygotować się na niezwykle dynamiczne warunki atmosferyczne. Siódmego sierpnia na wszystkich lokalnych kąpieliskach woda jest oficjalnie przydatna do kąpieli, choć silne podmuchy wiatru wymagają od plażowiczów wzmożonej czujności. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie przed silnym wiatrem w porywach do 7 stopni w skali Beauforta dla Bałtyku Południowego oraz Zatoki Gdańskiej.

Biała flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży w Jastarni. O warunkach nad morzem przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Jastarnia. Czy w Jastarni można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastarni zapraszają

Choć warunki wiatrowe na Wybrzeżu są dziś wymagające, oficjalne raporty potwierdzają, że wszystkie cztery monitorowane plaże w Jastarni są otwarte dla odwiedzających. Na każdym z kąpielisk woda spełnia surowe wymogi sanitarne, a brak czerwonej flagi oznacza, że formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z kąpieli. Warto jednak pamiętać, że przy tak silnym wietrze sytuacja na morzu może się gwałtownie zmieniać, dlatego czujność to podstawa.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk w Jastarni na dzień 7 sierpnia 2026 roku:

  • Kąpielisko Jastarnia Leśna: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (najnowsza ocena z 7 sierpnia), temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody również 20°C. Prędkość wiatru na plaży osiąga aż 15 m/s.
  • Kąpielisko Jastarnia Nadmorska-Plażowa: woda przydatna do kąpieli (ocena z 5 sierpnia), temperatura powietrza to 20°C, temperatura wody wynosi 20°C, a prędkość wiatru to 15 m/s.
  • Kąpielisko Jastarnia Ogrodowa: woda przydatna do kąpieli (ocena z 5 sierpnia), temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 20°C, a wiatr wieje z prędkością 15 m/s.
  • Kąpielisko Jastarnia Zdrojowa: woda przydatna do kąpieli (ocena z 5 sierpnia), temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 20°C, natomiast wiatr osiąga prędkość 15 m/s.

Sinice w Jastarni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy planują spędzić dzień nad wodą – na monitorowanych kąpieliskach w Jastarni nie odnotowano zakwitu sinic. Wszystkie cztery plaże pozostają wolne od tych uciążliwych cyjanobakterii, co potwierdzają oficjalne, regularne kontrole czystości wody. Choć w innych rejonach polskiego wybrzeża mogą pojawiać się pojedyncze ostrzeżenia sanitarne, Jastarnia pod tym względem oferuje w pełni bezpieczne warunki do rekreacji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Jastarni to klasyczna, dynamiczna odsłona bałtyckiego lata. Stabilna temperatura powietrza i wody wynosząca 20°C zachęca do odpoczynku, lecz odczuwalne ciepło może być znacznie obniżone przez porywisty zachodni wiatr osiągający prędkość 15 m/s (ok. 5-6, w porywach do 7 w skali Beauforta). Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze bezwzględnie sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz stosujmy się do wszystkich poleceń ratowników WOPR pracujących na miejscu. Przy tak silnym wietrze i wysokiej fali, bezpieczeństwo własne oraz naszych bliskich musi być zawsze na pierwszym miejscu.

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