Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastarni zapraszają

Choć warunki wiatrowe na Wybrzeżu są dziś wymagające, oficjalne raporty potwierdzają, że wszystkie cztery monitorowane plaże w Jastarni są otwarte dla odwiedzających. Na każdym z kąpielisk woda spełnia surowe wymogi sanitarne, a brak czerwonej flagi oznacza, że formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z kąpieli. Warto jednak pamiętać, że przy tak silnym wietrze sytuacja na morzu może się gwałtownie zmieniać, dlatego czujność to podstawa.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk w Jastarni na dzień 7 sierpnia 2026 roku:

Kąpielisko Jastarnia Leśna: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (najnowsza ocena z 7 sierpnia), temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody również 20°C . Prędkość wiatru na plaży osiąga aż 15 m/s .

woda jest w pełni przydatna do kąpieli (najnowsza ocena z 7 sierpnia), temperatura powietrza wynosi , a wody również . Prędkość wiatru na plaży osiąga aż . Kąpielisko Jastarnia Nadmorska-Plażowa: woda przydatna do kąpieli (ocena z 5 sierpnia), temperatura powietrza to 20°C , temperatura wody wynosi 20°C , a prędkość wiatru to 15 m/s .

woda przydatna do kąpieli (ocena z 5 sierpnia), temperatura powietrza to , temperatura wody wynosi , a prędkość wiatru to . Kąpielisko Jastarnia Ogrodowa: woda przydatna do kąpieli (ocena z 5 sierpnia), temperatura powietrza wynosi 20°C , temperatura wody to 20°C , a wiatr wieje z prędkością 15 m/s .

woda przydatna do kąpieli (ocena z 5 sierpnia), temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko Jastarnia Zdrojowa: woda przydatna do kąpieli (ocena z 5 sierpnia), temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 20°C, natomiast wiatr osiąga prędkość 15 m/s.

Sinice w Jastarni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy planują spędzić dzień nad wodą – na monitorowanych kąpieliskach w Jastarni nie odnotowano zakwitu sinic. Wszystkie cztery plaże pozostają wolne od tych uciążliwych cyjanobakterii, co potwierdzają oficjalne, regularne kontrole czystości wody. Choć w innych rejonach polskiego wybrzeża mogą pojawiać się pojedyncze ostrzeżenia sanitarne, Jastarnia pod tym względem oferuje w pełni bezpieczne warunki do rekreacji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Jastarni to klasyczna, dynamiczna odsłona bałtyckiego lata. Stabilna temperatura powietrza i wody wynosząca 20°C zachęca do odpoczynku, lecz odczuwalne ciepło może być znacznie obniżone przez porywisty zachodni wiatr osiągający prędkość 15 m/s (ok. 5-6, w porywach do 7 w skali Beauforta). Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze bezwzględnie sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz stosujmy się do wszystkich poleceń ratowników WOPR pracujących na miejscu. Przy tak silnym wietrze i wysokiej fali, bezpieczeństwo własne oraz naszych bliskich musi być zawsze na pierwszym miejscu.

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