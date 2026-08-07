Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Dziś nad morzem panują umiarkowane, ale bardzo przyjemne warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza oraz wody wynosi po 20°C, co w połączeniu z wiatrem wiejącym z prędkością 8 m/s stwarza świetną aurę do rekreacji. Brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że na każdym z monitorowanych kąpielisk można bezpiecznie wchodzić do wody. Najnowsze oficjalne oceny czystości wody potwierdzają jej doskonałą jakość, dając zielone światło do kąpieli na całym sopockim wybrzeżu.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach w Sopocie:

Sopot - 13-17: Temperatura powietrza wynosi 20°C , temperatura wody to również 20°C , a wiatr osiąga prędkość 8 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 6 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 11 sierpnia). Kąpielisko jest otwarte .

Temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to również , a wiatr osiąga prędkość . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 6 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 11 sierpnia). Kąpielisko jest . Sopot - Łazienki Południowe I: Temperatura powietrza: 20°C , temperatura wody: 20°C , wiatr: 8 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli. Kąpielisko zaprasza i pozostaje otwarte .

Temperatura powietrza: , temperatura wody: , wiatr: . Woda jest przydatna do kąpieli. Kąpielisko zaprasza i pozostaje . Sopot - Łazienki Południowe II: Temperatura powietrza: 20°C , temperatura wody: 20°C , wiatr: 8 m/s . Stan wody oceniono jako zdatny do kąpieli. Plaża jest otwarta .

Temperatura powietrza: , temperatura wody: , wiatr: . Stan wody oceniono jako zdatny do kąpieli. Plaża jest . Sopot-32A-33: Temperatura powietrza: 20°C , temperatura wody: 20°C , wiatr: 8 m/s . Badania sanitarno-epidemiologiczne potwierdziły przydatność wody. Kąpielisko jest otwarte .

Temperatura powietrza: , temperatura wody: , wiatr: . Badania sanitarno-epidemiologiczne potwierdziły przydatność wody. Kąpielisko jest . Sopot-K22: Temperatura powietrza: 20°C , temperatura wody: 20°C , wiatr: 8 m/s . Woda spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Kąpielisko pozostaje otwarte .

Temperatura powietrza: , temperatura wody: , wiatr: . Woda spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Kąpielisko pozostaje . Sopot-Kamienny Potok-Koliba: Temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 8 m/s. Woda przydatna do kąpieli, a plażowicze mogą bez przeszkód korzystać z uroków tego miejsca – kąpielisko jest otwarte.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi Bałtyku. Na żadnym z sopockich kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic, a woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Sytuacja ta wyróżnia Sopot na tle innych pomorskich kurortów – z powodu toksycznych organizmów czerwone flagi i bezwzględne zakazy kąpieli wprowadzono na pobliskich plażach w Gdyni Redłowie oraz Mechelinkach, a także na Półwyspie Helskim w Jastarni i Juracie. Sopockie plaże pozostają całkowicie wolne od tego problemu, oferując czystą i bezpieczną wodę dla całej rodziny.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Sopocie są idealne dla osób lubiących umiarkowane temperatury – 20°C w powietrzu i wodzie gwarantuje przyjemne orzeźwienie, a wiatr o sile 8 m/s zapobiega uciążliwemu upałowi. Choć wszystkie plaże są dziś otwarte, warto pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku. Warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin. Przed wejściem do wody należy zawsze spojrzeć na maszt ratowniczy i upewnić się, jaka flaga na nim wisi – tylko biała flaga pozwala na bezpieczną kąpiel, a bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników to klucz do bezpiecznego powrotu z wakacji.

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