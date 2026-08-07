Sinice we Władysławowie. Czy we Władysławowie można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-07 9:54

Sezon letni we Władysławowie w pełni, a po wypchnięciu zwrotnikowych upałów przez chłodniejsze powietrze polarno-morskie, 7 sierpnia przynosi stabilną, choć nieco chłodniejszą aurę. Choć kapryśna pogoda w tym roku przełożyła się na mniejszą liczbę turystów na Pomorzu, co potwierdza dzisiejszy komentarz burmistrza Władysławowa Romana Kużela, to dla obecnych na miejscu plażowiczów wieści są znakomite. Wszystkie monitorowane kąpieliska w mieście oraz sąsiednim Chłapowie są dziś w pełni otwarte, a woda zachęca do bezpiecznej kąpieli.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na piaszczystej plaży. O pogodzie we Władysławowie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice we Władysławowie. Czy we Władysławowie można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś powody do radości. Wszystkie oficjalne plaże w gminie są w pełni otwarte dla turystów, a woda na każdym z tych punktów spełnia najwyższe normy sanitarne. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie spędzać czas:

  • Władysławowo, wejście nr 10: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 17°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.
  • Władysławowo, wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza 19°C, woda ma tu 18°C, wiatr 2 m/s.
  • Władysławowo, wejście nr 4: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza 19°C, wody 17°C, wiatr 2 m/s.
  • Władysławowo, wejście nr 6: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza 19°C, wody 17°C, wiatr 2 m/s.
  • Władysławowo, wejście nr 9: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza 19°C, wody 17°C, wiatr 2 m/s. Następne badanie wody zaplanowano na 19 sierpnia.
  • Chłapowo, wejście nr 12: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza 19°C, wody 17°C, wiatr 2 m/s.
  • Chłapowo, wejście nr 14: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza 19°C, wody 17°C, wiatr 2 m/s.

Dla niemal wszystkich tych lokalizacji (z wyjątkiem wejścia nr 9) następna rutynowa ocena czystości wody przez sanepid odbędzie się 17 sierpnia, co gwarantuje stały nadzór nad bezpieczeństwem wczasowiczów.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się letniej plagi Bałtyku. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic, a woda jest w pełni bezpieczna i czysta. Choć Główny Inspektorat Sanitarny wydał dziś ostrzeżenia przed sinicami dla pobliskich plaż w Jastarni, Juracie, Gdyni Redłowie oraz Mechelinkach, prądy morskie i sprzyjający wiatr oszczędziły tutejsze wybrzeże. Można więc bez obaw korzystać z uroków chłodzącej morskiej wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe we Władysławowie są niezwykle spokojne. Temperatura powietrza wynosi stabilne 19°C, a woda w Bałtyku osiąga orzeźwiające 17°C do 18°C. Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu panuje niemal bezwietrzna flauta, co sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnym morzu należy zawsze kontrolować barwę flagi na stanowisku ratowniczym. Ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem i ich polecenia są zawsze nadrzędne wobec wszelkich prognoz – bezpieczny urlop to taki, z którego wraca się wyłącznie z dobrymi wspomnieniami.

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