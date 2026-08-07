Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś powody do radości. Wszystkie oficjalne plaże w gminie są w pełni otwarte dla turystów, a woda na każdym z tych punktów spełnia najwyższe normy sanitarne. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie spędzać czas:

Władysławowo, wejście nr 10: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza wynosi 19°C , wody 17°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr wieje z prędkością . Władysławowo, wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza 19°C , woda ma tu 18°C , wiatr 2 m/s .

Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza , woda ma tu , wiatr . Władysławowo, wejście nr 4: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza 19°C , wody 17°C , wiatr 2 m/s .

Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza , wody , wiatr . Władysławowo, wejście nr 6: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza 19°C , wody 17°C , wiatr 2 m/s .

Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza , wody , wiatr . Władysławowo, wejście nr 9: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza 19°C , wody 17°C , wiatr 2 m/s . Następne badanie wody zaplanowano na 19 sierpnia.

Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza , wody , wiatr . Następne badanie wody zaplanowano na 19 sierpnia. Chłapowo, wejście nr 12: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza 19°C , wody 17°C , wiatr 2 m/s .

Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza , wody , wiatr . Chłapowo, wejście nr 14: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza 19°C, wody 17°C, wiatr 2 m/s.

Dla niemal wszystkich tych lokalizacji (z wyjątkiem wejścia nr 9) następna rutynowa ocena czystości wody przez sanepid odbędzie się 17 sierpnia, co gwarantuje stały nadzór nad bezpieczeństwem wczasowiczów.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się letniej plagi Bałtyku. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic, a woda jest w pełni bezpieczna i czysta. Choć Główny Inspektorat Sanitarny wydał dziś ostrzeżenia przed sinicami dla pobliskich plaż w Jastarni, Juracie, Gdyni Redłowie oraz Mechelinkach, prądy morskie i sprzyjający wiatr oszczędziły tutejsze wybrzeże. Można więc bez obaw korzystać z uroków chłodzącej morskiej wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe we Władysławowie są niezwykle spokojne. Temperatura powietrza wynosi stabilne 19°C, a woda w Bałtyku osiąga orzeźwiające 17°C do 18°C. Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu panuje niemal bezwietrzna flauta, co sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnym morzu należy zawsze kontrolować barwę flagi na stanowisku ratowniczym. Ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem i ich polecenia są zawsze nadrzędne wobec wszelkich prognoz – bezpieczny urlop to taki, z którego wraca się wyłącznie z dobrymi wspomnieniami.

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