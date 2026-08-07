Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Po przejściu dynamicznego frontu pogodowego i nawałnicach, które nawiedziły województwo pomorskie, wiatr na plażach w Stegnie ustabilizował się na poziomie umiarkowanych 5 m/s. Ratownicy nie zdecydowali się na wywieszenie czerwonej flagi, co oznacza, że oba strzeżone kąpieliska w mieście są dzisiaj dostępne dla wczasowiczów. Ostatnie oficjalne badania jakości wody potwierdzają, że jest ona całkowicie bezpieczna i przydatna do kąpieli.

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): temperatura powietrza wynosi dziś 18°C , a woda w Bałtyku ma zachęcające 19°C . Wiatr wieje z prędkością 5 m/s . Stan wody został uznany za w pełni przydatny do kąpieli na podstawie oficjalnej oceny z dnia 4 sierpnia 2026 roku.

(wejście od ul. Lipowej): temperatura powietrza wynosi dziś , a woda w Bałtyku ma zachęcające . Wiatr wieje z prędkością . Stan wody został uznany za w pełni przydatny do kąpieli na podstawie oficjalnej oceny z dnia 4 sierpnia 2026 roku. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży. Termometry wskazują 18°C w powietrzu oraz 19°C w wodzie. Przy wietrze o prędkości 5 m/s kąpiel jest bezpieczna, a woda spełnia wszelkie normy sanitarne.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w pierwszej połowie sierpnia sprzyjają rozwojowi tych mikroorganizmów, a niektóre plaże na Pomorzu (np. w Gdyni Redłowie czy Mechelinkach) musiały zostać zamknięte z tego powodu, to w Stegnie woda pozostaje czysta i bezpieczna dla zdrowia. Zarówno Kąpielisko Stegna I, jak i Stegna II są wolne od tego problemu, a parametry mikrobiologiczne wody są bez zarzutu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast woda w morzu jest cieplejsza i ma 19°C. Umiarkowany wiatr wiejący z prędkością 5 m/s może powodować delikatne falowanie, co w połączeniu z rześkim powietrzem wymaga zachowania ostrożności przed wychłodzeniem organizmu. Choć pogoda po przejściu burz się stabilizuje, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności!

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