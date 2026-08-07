Gwiazda Hollywood w Gdańsku! Jesse Eisenberg nagrywa tajemniczą reklamę

Jesse Eisenberg i Polska. Aktor otrzymał obywatelstwo z rąk Andrzeja Dudy

Jesse Eisenberg przyszedł na świat w Nowym Jorku i całe życie związany jest ze Stanami Zjednoczonymi. Hollywoodzki aktor i reżyser ma jednak polskie korzenie, a z krajem swoich przodków z biegiem lat nawiązał szczególną więź. Chętnie wraca do Polski, poznaje jej historię oraz kulturę i nie ukrywa, że jego wizyty mają dla niego również osobiste znaczenie.

W 2024 roku powstał „Prawdziwy ból” (ang. A Real Pain) – amerykańsko-polski komediodramat, przy którym Eisenberg odpowiadał za reżyserię i scenariusz, a także zagrał jedną z głównych postaci. Drugą pierwszoplanową rolę otrzymał Kieran Culkin. Bohaterami filmu są dwaj bliscy sobie, choć skłóceni kuzyni, którzy wyruszają do Polski, kraju pochodzenia ich zmarłej babci.

Zainteresowanie Polską nie skończyło się jednak na kolejnych podróżach. Eisenberg wystąpił o polskie obywatelstwo, które oficjalnie otrzymał w marcu 2025 roku z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Na świecie jest kojarzony przede wszystkim ze swoją karierą aktorską, reżyserską i scenariuszową, jednak w naszym kraju coraz więcej uwagi poświęca się także jego związkom z Polską.

Gwiazdor znów nad Wisłą. Na Długim Targu spotkał się z polskim premierem

Tego lata Eisenberg ponownie przyjechał do kraju swoich przodków. Wcześniej mówił w wywiadach, że bliższe poznawanie Polski daje mu poczucie odzyskiwania części własnej tożsamości. W lipcu odwiedził m.in. Gdańsk i znajdujące się tam Muzeum II Wojny Światowej. Później pojechał na Podkarpacie, region zaangażowany w pomoc humanitarną od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Aktor chciał włączyć się w działania wolontariuszy i przekonać się, jak na co dzień wygląda pomoc osobom dotkniętym wojną.

W sierpniu hollywoodzki gwiazdor znów pojawił się w Gdańsku. Tym razem powodem jego wizyty była realizacja nowej reklamy. W czwartek, 6 sierpnia, Eisenberg pracował na planie wykorzystującym motywy charakterystyczne dla miasta, w tym Fontannę Neptuna i Długi Targ. Aktor zwrócił uwagę przechodniów, jednak dodatkowe zainteresowanie wywołało pojawienie się Donalda Tuska. Premier spotkał się i porozmawiał z Eisenbergiem, a nagranie z tej wizyty szybko rozeszło się po mediach społecznościowych.

Jesse Eisenberg i tajemnicza produkcja. Otrzymał niespodziewany prezent

Więcej szczegółów dotyczących powstającej reklamy pojawiło się podczas rozmowy aktora z Donaldem Tuskiem, którą szef rządu zamieścił później w mediach społecznościowych. Eisenberg zdradził, że kampania będzie nawiązywała do historii Polski. W materiale mają znaleźć się odniesienia m.in. do Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika oraz postaci króla.

- Kręcę komercyjną reklamę. Ja i Chopin, ja i Kopernik, ja i król spacerujący wokół. To ważne historycznie. Spodoba ci się - powiedział Jesse Eisenberg podczas rozmowy z premierem.

Donald Tusk przygotował dla aktora również niespodziankę. Wręczył mu biało-czerwoną koszulkę z godłem Polski, stylizowaną na strój polskiej reprezentacji. Z tyłu znalazło się nazwisko Eisenberga. Aktor zareagował na prezent z wyraźnym zadowoleniem, a na nagraniu można zobaczyć również, jak obaj przybijają sobie „piątkę”. Nadal nie podano szczegółów dotyczących samej kampanii. Wiadomo natomiast, że zdjęcia realizowane są także w plenerze, a jednym z miejsc wybranych przez ekipę jest gdański Długi Targ.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie