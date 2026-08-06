Turystka dokonała niebezpiecznego okrycia na plaży w Ustce. Policja musiała zamknąć odcinek wybrzeża

D.P
2026-08-06 16:42

Niecodzienne i niebezpieczne odkrycie na plaży zachodniej w Ustce. Jedna z turystek natknęła się na przedmiot przypominający granatnik przeciwpancerny. Na miejsce natychmiast wezwano policję oraz grupę minersko-pirotechniczną. Ze względów bezpieczeństwa część plaży została odgrodzona i zamknięta dla wypoczywających. Szczegóły opisujemy poniżej.

Plaża w Ustce z kąpiącymi się ludźmi. Na miniaturze obok taśma policyjna. O ewakuacji przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: Anna Kisiel/ Pixabay.com ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Granatnik na plaży w Ustce. Turystka wezwała służby

Do zdarzenia doszło w środę, 5 sierpnia, przed godz. 16 na plaży zachodniej w Ustce. Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, służby otrzymały zgłoszenie dotyczące przedmiotu przypominającego granatnik przeciwpancerny. Alarm wszczęła turystka, która natrafiła na znalezisko podczas pobytu na plaży.

Na miejsce skierowano policjantów oraz specjalistyczną grupę minersko-pirotechniczną. W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających na plaży teren wokół podejrzanego przedmiotu został zabezpieczony, a dostęp do tej części wybrzeża czasowo zamknięto.

Niewybuch z II wojny światowej w Ustce. Interweniowało wojsko

Wszystko wskazuje na to, że odnaleziony przedmiot pochodzi z czasów II wojny światowej i jest niewybuchem. Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, w czwartek, 6 sierpnia, na plaży pojawili się saperzy z jednostki wojskowej w Lęborku, których zadaniem było zabezpieczenie oraz wywiezienie niebezpiecznego znaleziska.

Przeczytaj także:
Chwile grozy w Ustce! 8-latek tonął w Bałtyku. Ojciec chłopca będzie miał probl…
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
POLACY JUŻ NIE CHCĄ PIĆ ALKOHOLU? MŁODZI WOLĄ GRAĆ W GRY - KOMENTERY 