Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kuźnicy zapraszają

Warunki do wypoczynku na półwyspie są dziś niezwykle sprzyjające. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że możemy bez przeszkód korzystać z uroku morskich kąpieli. Dziś na plażowiczów czeka następujące kąpielisko:

Kąpielisko Kuźnica Szkoła – OTWARTE. Oficjalne badanie jakości wody z 5 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli (kolejna kontrola planowana jest na 17 sierpnia). Pomiary warunków atmosferycznych z 6 sierpnia przynoszą świetne wieści: temperatura powietrza wynosi przyjemne 26°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Wiatr na plaży jest bardzo słaby i osiąga zaledwie 2 m/s, co ułatwia rozstawienie parawanów i chroni przed sypaniem piasku w oczy.

Taka pogoda to idealna okazja, by spędzić czas na tutejszej plaży, która po niedawnych pracach refulacyjnych prowadzonych przez Urząd Morski została znacznie poszerzona, oferując mnóstwo wolnego miejsca dla każdego.

Sinice w Kuźnicy? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu cyjanobakterii. Na monitorowanym kąpielisku Kuźnica Szkoła nie odnotowano obecności sinic, a woda została oficjalnie uznana za w pełni bezpieczną. Stan ten koresponduje z ogólnymi doniesieniami dla tej części wybrzeża, według których wody wokół Półwyspu Helskiego oraz w Zatoce Gdańskiej pozostają obecnie czyste i wolne od uciążliwych zakwitów. Dzięki temu turyści mogą bezpiecznie cieszyć się morskimi kąpielami bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości układu pokarmowego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Kuźnicy stwarza wymarzone warunki do plażowania – 26°C na termometrach w połączeniu ze słabym wiatrem (2 m/s) dają odczucie przyjemnego ciepła, a temperatura wody wynosząca 18°C zachęca do schłodzenia się w morzu. Należy jednak pamiętać, że pogoda nad Bałtykiem bywa kapryśna, a synoptycy IMGW ostrzegają przed silniejszymi podmuchami wiatru i szkwałami na otwartym morzu. Stąd nasza najważniejsza porada: zawsze sprawdzajcie kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujcie się do poleceń ratowników pełniących dyżur na kąpielisku. Wasze bezpieczeństwo jest bezcenne!

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