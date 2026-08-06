Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastarni zapraszają

Choć noc z 5 na 6 sierpnia przyniosła gwałtowne burze i lokalne ulewy na Półwyspie Helskim, czwartkowy poranek przywitał nas spokojną i bezpieczną aurą na plażach. Pomiary z tutejszych kąpielisk wskazują na niemal bezwietrzną pogodę, co ułatwia wejście do wody. Bałtyk jest w tym momencie łaskawy, a ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag na żadnym z punktów. Warto jednak pamiętać, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Pomorza ostrzeżenia przed kolejnymi popołudniowymi burzami z silnym wiatrem, dlatego letnie słońce należy łapać z pełną świadomością dynamicznie zmieniających się warunków.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Jastarni, bazujący na najświeższych odczytach z 6 sierpnia:

Kąpielisko Jastarnia Leśna: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 27°C , natomiast woda w Bałtyku ma 18°C . Wiatr jest ledwo wyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s .

Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast woda w Bałtyku ma . Wiatr jest ledwo wyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Kąpielisko Jastarnia Nadmorska-Plażowa: Warunki zachęcają do odpoczynku. Termometry wskazują 26°C w cieniu, a woda orzeźwia temperaturą 18°C . Słaby wiatr o prędkości 2 m/s nie powoduje silnego falowania.

Warunki zachęcają do odpoczynku. Termometry wskazują w cieniu, a woda orzeźwia temperaturą . Słaby wiatr o prędkości nie powoduje silnego falowania. Kąpielisko Jastarnia Ogrodowa: Kolejne doskonałe miejsce na relaks. Temperatura powietrza osiąga 27°C , a woda ma 18°C . Prędkość wiatru wynosi 2 m/s , co gwarantuje spokojną taflę morza.

Kolejne doskonałe miejsce na relaks. Temperatura powietrza osiąga , a woda ma . Prędkość wiatru wynosi , co gwarantuje spokojną taflę morza. Kąpielisko Jastarnia Zdrojowa: Tutaj również panuje sielankowa atmosfera. Temperatura powietrza wynosi 26°C, z kolei woda w morzu ma stałe 18°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

Sinice w Jastarni? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów wypoczywających nad polskim morzem zakwit sinic to prawdziwy koszmar, który potrafi zepsuć upragniony urlop. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy spędzają czas na Półwyspie Helskim – na monitorowanych kąpieliskach w Jastarni nie odnotowano zakwitu sinic, a woda jest w pełni bezpieczna. Oficjalne analizy państwowych służb sanitarnych potwierdzają doskonałą jakość tutejszej wody. Można zatem bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając o stałym obserwowaniu stanu morza. Gdyby na powierzchni pojawiła się nietypowa piana, zielony kożuch lub woda zmieniła barwę, należy bezwzględnie zrezygnować z wchodzenia do morza, gdyż sytuacja w Bałtyku potrafi zmienić się z godziny na godzinę.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując warunki w Jastarni, czwartek rozpoczyna się od stabilnej pogody z temperaturą powietrza w granicach 26–27°C i rześką wodą o temperaturze 18°C. Pamiętajmy jednak, że nad całym Pomorzem wciąż obowiązują alerty drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami i silnym wiatrem. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne śledzenie komunikatów ratowników na kąpieliskach i obserwowanie koloru flag. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to natychmiastowy i bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Korzystajmy z pięknej aury odpowiedzialnie, reagując na każdą zmianę pogody.

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