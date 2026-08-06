Sinice Gdynia. Czy w Gdyni można się kąpać 06.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-06 12:15

Po fali ekstremalnych upałów, która przetoczyła się przez Polskę, oraz nocnych burzach związanych z nadejściem niżu Justyna, mieszkańcy i turyści w Gdyni mogą wreszcie odetchnąć od skwaru. Raport plażowy z 6 sierpnia przynosi fantastyczne wiadomości dla wszystkich miłośników morskich kąpieli, ponieważ warunki nad Zatoką Gdańską są dziś wprost wymarzone. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska w mieście są otwarte i w pełni bezpieczne dla odwiedzających.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad brzegiem morza w Gdyni. O warunkach na plażach przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Gdynia. Czy w Gdyni można się kąpać 06.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Dziś nad gdyńskim wybrzeżem możemy odpocząć od męczącego żaru, ciesząc się przyjemną temperaturą powietrza oscylującą wokół 21–22°C i niemal bezwietrzną aurą. Co najważniejsze, na masztach wszystkich strzeżonych kąpielisk powiewają dziś białe flagi, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie dozwolone.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

  • Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda ma niezwykle komfortowe 21°C. Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli.
  • Gdynia Orłowo: Na plażowiczów czeka temperatura powietrza rzędu 22°C oraz woda o temperaturze 21°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli.
  • Gdynia Redłowo: Tutaj odnotowano temperaturę powietrza wynoszącą 22°C i temperaturę wody na poziomie 21°C. Lekki powiew wiatru osiąga 2 m/s. Jakość wody jest bez zarzutu.
  • Gdynia Śródmieście: Najbardziej popularna miejska plaża oferuje dziś temperaturę powietrza 22°C oraz temperaturę wody rzędu 21°C przy słabym wietrze o prędkości 1 m/s. Kąpielisko jest w pełni bezpieczne i gotowe na przyjęcie urlopowiczów.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów obawia się, że wysokie temperatury w poprzednich dniach mogły wywołać nagły zakwit uciążliwych mikroorganizmów. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda we wszystkich czterech lokalizacjach jest całkowicie czysta i przydatna do kąpieli. Można więc bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Czwartkowa pogoda w Gdyni przynosi idealny balans – woda w Zatoce Gdańskiej ma dziś taką samą temperaturę jak powietrze (21–22°C), co sprawia, że kąpiel jest wyjątkowo przyjemna. Choć po przejściu nocnego frontu burzowego wiatr na plażach ucichł do zaledwie 1–2 m/s, to synoptycy ostrzegają, że w ciągu dnia aura może być jeszcze zmienna. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy zlokalizować najbliższe stanowisko ratownicze i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Tylko biała flaga daje zielone światło na bezpieczny i spokojny wypoczynek w morzu.

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