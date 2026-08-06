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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają
Dziś nad gdyńskim wybrzeżem możemy odpocząć od męczącego żaru, ciesząc się przyjemną temperaturą powietrza oscylującą wokół 21–22°C i niemal bezwietrzną aurą. Co najważniejsze, na masztach wszystkich strzeżonych kąpielisk powiewają dziś białe flagi, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie dozwolone.
Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:
- Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda ma niezwykle komfortowe 21°C. Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli.
- Gdynia Orłowo: Na plażowiczów czeka temperatura powietrza rzędu 22°C oraz woda o temperaturze 21°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli.
- Gdynia Redłowo: Tutaj odnotowano temperaturę powietrza wynoszącą 22°C i temperaturę wody na poziomie 21°C. Lekki powiew wiatru osiąga 2 m/s. Jakość wody jest bez zarzutu.
- Gdynia Śródmieście: Najbardziej popularna miejska plaża oferuje dziś temperaturę powietrza 22°C oraz temperaturę wody rzędu 21°C przy słabym wietrze o prędkości 1 m/s. Kąpielisko jest w pełni bezpieczne i gotowe na przyjęcie urlopowiczów.
Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację
Wielu urlopowiczów obawia się, że wysokie temperatury w poprzednich dniach mogły wywołać nagły zakwit uciążliwych mikroorganizmów. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda we wszystkich czterech lokalizacjach jest całkowicie czysta i przydatna do kąpieli. Można więc bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Czwartkowa pogoda w Gdyni przynosi idealny balans – woda w Zatoce Gdańskiej ma dziś taką samą temperaturę jak powietrze (21–22°C), co sprawia, że kąpiel jest wyjątkowo przyjemna. Choć po przejściu nocnego frontu burzowego wiatr na plażach ucichł do zaledwie 1–2 m/s, to synoptycy ostrzegają, że w ciągu dnia aura może być jeszcze zmienna. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy zlokalizować najbliższe stanowisko ratownicze i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Tylko biała flaga daje zielone światło na bezpieczny i spokojny wypoczynek w morzu.