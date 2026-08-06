Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Dziś nad gdyńskim wybrzeżem możemy odpocząć od męczącego żaru, ciesząc się przyjemną temperaturą powietrza oscylującą wokół 21–22°C i niemal bezwietrzną aurą. Co najważniejsze, na masztach wszystkich strzeżonych kąpielisk powiewają dziś białe flagi, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie dozwolone.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza wynosi 21°C , a woda ma niezwykle komfortowe 21°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma niezwykle komfortowe . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Gdynia Orłowo: Na plażowiczów czeka temperatura powietrza rzędu 22°C oraz woda o temperaturze 21°C . Prędkość wiatru wynosi 1 m/s . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli.

Na plażowiczów czeka temperatura powietrza rzędu oraz woda o temperaturze . Prędkość wiatru wynosi . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli. Gdynia Redłowo: Tutaj odnotowano temperaturę powietrza wynoszącą 22°C i temperaturę wody na poziomie 21°C . Lekki powiew wiatru osiąga 2 m/s . Jakość wody jest bez zarzutu.

Tutaj odnotowano temperaturę powietrza wynoszącą i temperaturę wody na poziomie . Lekki powiew wiatru osiąga . Jakość wody jest bez zarzutu. Gdynia Śródmieście: Najbardziej popularna miejska plaża oferuje dziś temperaturę powietrza 22°C oraz temperaturę wody rzędu 21°C przy słabym wietrze o prędkości 1 m/s. Kąpielisko jest w pełni bezpieczne i gotowe na przyjęcie urlopowiczów.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów obawia się, że wysokie temperatury w poprzednich dniach mogły wywołać nagły zakwit uciążliwych mikroorganizmów. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda we wszystkich czterech lokalizacjach jest całkowicie czysta i przydatna do kąpieli. Można więc bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Czwartkowa pogoda w Gdyni przynosi idealny balans – woda w Zatoce Gdańskiej ma dziś taką samą temperaturę jak powietrze (21–22°C), co sprawia, że kąpiel jest wyjątkowo przyjemna. Choć po przejściu nocnego frontu burzowego wiatr na plażach ucichł do zaledwie 1–2 m/s, to synoptycy ostrzegają, że w ciągu dnia aura może być jeszcze zmienna. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy zlokalizować najbliższe stanowisko ratownicze i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Tylko biała flaga daje zielone światło na bezpieczny i spokojny wypoczynek w morzu.

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