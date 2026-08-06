Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Wszystkie monitorowane kąpieliska w Sopocie są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla miłośników morskich kąpieli. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań – brak czerwonych flag oznacza, że wejście do wody jest dozwolone. Choć w regionie prognozowane były przejściowe ulewy, na sopockich plażach panują stabilne warunki rekreacyjne. Warto skorzystać z tej okazji, szczególnie że początek sierpnia przyniósł także ostrzeżenia przed bakteriami z rodzaju Vibrio, na które podatne są nagrzane wody Zatoki Gdańskiej – na szczęście sopockie kąpieliska przeszły kontrole pomyślnie. Oto szczegółowy wykaz miejsc, w których można bezpiecznie spędzić czas nad wodą:

Sopot - 13-17: Temperatura powietrza wynosi 22°C , a woda ma przyjemne 19°C . Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Ostatnia ocena czystości wody z 31 lipca potwierdza jej przydatność do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie . Ostatnia ocena czystości wody z 31 lipca potwierdza jej przydatność do kąpieli. Sopot - Łazienki Południowe I: Na plażowiczów czeka temperatura powietrza 22°C oraz woda o temperaturze 19°C . Lekki wietrzyk o prędkości 2 m/s sprzyja wypoczynkowi. Woda jest czysta i bezpieczna.

Na plażowiczów czeka temperatura powietrza oraz woda o temperaturze . Lekki wietrzyk o prędkości sprzyja wypoczynkowi. Woda jest czysta i bezpieczna. Sopot - Łazienki Południowe II: Warunki są identyczne – 22°C w powietrzu, 19°C w wodzie, a prędkość wiatru wynosi 2 m/s . Oficjalne badania potwierdziły świetną jakość wody.

Warunki są identyczne – w powietrzu, w wodzie, a prędkość wiatru wynosi . Oficjalne badania potwierdziły świetną jakość wody. Sopot-32A-33: Kąpielisko zaprasza temperaturą powietrza 22°C oraz wody 19°C . Wiatr o sile 2 m/s nie przeszkadza w relaksie. Parametry wody są bez zarzutu.

Kąpielisko zaprasza temperaturą powietrza oraz wody . Wiatr o sile nie przeszkadza w relaksie. Parametry wody są bez zarzutu. Sopot-K22: Temperatura powietrza to 22°C , wody – 19°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje spokojną taflę. Woda nadaje się do bezpiecznej kąpieli.

Temperatura powietrza to , wody – . Słaby wiatr wiejący z prędkością gwarantuje spokojną taflę. Woda nadaje się do bezpiecznej kąpieli. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: Północna część sopockiej plaży również oferuje świetne warunki: powietrze 22°C, woda 19°C i delikatny wiatr 2 m/s. Jakość wody została oceniona jako przydatna do kąpieli.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej zmory polskiego wybrzeża. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć na samym początku sezonu, pod koniec czerwca, turyści musieli mierzyć się z czasowymi zakazami kąpieli m.in. na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe I, wywołanymi właśnie przez sinice, obecna sytuacja jest całkowicie bezpieczna. Wszystkie badania potwierdzają, że woda jest czysta. Należy jednak pamiętać, że sytuacja w płytkich wodach Zatoki Gdańskiej bywa dynamiczna, dlatego wskazane jest regularne spoglądanie na komunikaty ratowników.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Sopocie upływa pod znakiem stabilnej i komfortowej pogody plażowej – temperatura powietrza wynosi 22°C, a woda w Zatoce Gdańskiej ma zadowalające 19°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s) woda jest bardzo spokojna, co stwarza idealne warunki do rodzinnego wypoczynku. Należy jednak pamiętać, że pogoda w sierpniu bywa kapryśna, a w regionie prognozowane były przejściowe, przelotne opady deszczu. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza pozostaje zatem stałe monitorowanie koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników sopockiego WOPR, którzy czuwają nad bezpieczeństwem wypoczywających każdego dnia.

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