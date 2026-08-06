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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają
Miłośnicy morskich kąpieli przebywający w Rowach mogą odetchnąć z ulgą. Bez względu na to, którą część plaży wybiorą, na każdym kroku przywitają ich otwarte kąpieliska i bezpieczne warunki. Dzięki minimalnej prędkości wiatru wynoszącej zaledwie 1 m/s, morze jest niezwykle spokojne, co stwarza idealną okazję do bezpiecznego pływania oraz zabawy z dziećmi. Wszystkie kąpieliska zostały ocenione pozytywnie, a ostatnie oficjalne badania potwierdzają wysoką jakość wody.
Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach w Rowach:
- Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 24°C, a woda ma przyjemne 19°C. Wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.
- Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne warunki jak na sąsiednim kąpielisku – powietrze osiąga 24°C, woda ma 19°C, przy wietrze o sile 1 m/s. Kąpiel jest w pełni dozwolona.
- Rowy Zachód Apator: Plaża zachodnia kusi nieco cieplejszą wodą, która ma 20°C. Temperatura powietrza to 24°C, a wiatr wieje z siłą 1 m/s. Stan wody jest znakomity.
- Rowy Zachód Centralne: Kolejne miejsce z wodą o temperaturze 20°C przy powietrzu na poziomie 24°C i wietrze 1 m/s. Idealne warunki na relaks.
- Rowy Zachód Domki Letniskowe: Nieco chłodniejsze powietrze – 23°C, woda o temperaturze 19°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych.
- Rowy Zachód Radomsko: Bardzo stabilna aura – temperatura powietrza to 23°C, woda ma 19°C, a wiatr osiąga 1 m/s. Bezpieczna woda czeka na pływaków.
- Rowy Zachód Słoneczko: Słoneczne warunki z temperaturą powietrza 24°C, wodą o temperaturze 19°C i łagodnym wiatrem 1 m/s. Plaża jest w pełni otwarta.
Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację
To znakomita wiadomość dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Całe otwarte wybrzeże Bałtyku na tym obszarze pozostaje całkowicie wolne od tych organizmów, co potwierdzają również najnowsze analizy sanepidu. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju sprzyjały lokalnym problemom z jakością wody na Pomorzu, to turyści wypoczywający w Rowach mogą bez obaw planować letnie kąpiele. Woda jest czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do rekreacji.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Rowach sprzyja przede wszystkim bezpiecznemu i spokojnemu wypoczynkowi. Przy temperaturze powietrza sięgającej 23-24°C oraz temperaturze wody na poziomie 19-20°C, warunki są wręcz wymarzone do rekreacji. Prawie bezwietrzna pogoda (wiatr o sile zaledwie 1 m/s) sprawia, że na Bałtyku nie występują dziś wysokie i groźne fale. Należy jednak pamiętać, że letnia pogoda nad polskim morzem bywa dynamiczna, zwłaszcza w obliczu nadchodzącego frontu burzowego. Złota zasada bezpiecznego plażowicza pozostaje niezmienna: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Słuchaj poleceń ratowników i korzystaj wyłącznie ze strzeżonych stref kąpielowych.