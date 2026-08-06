Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli przebywający w Rowach mogą odetchnąć z ulgą. Bez względu na to, którą część plaży wybiorą, na każdym kroku przywitają ich otwarte kąpieliska i bezpieczne warunki. Dzięki minimalnej prędkości wiatru wynoszącej zaledwie 1 m/s, morze jest niezwykle spokojne, co stwarza idealną okazję do bezpiecznego pływania oraz zabawy z dziećmi. Wszystkie kąpieliska zostały ocenione pozytywnie, a ostatnie oficjalne badania potwierdzają wysoką jakość wody.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach w Rowach:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 24°C , a woda ma przyjemne 19°C . Wiatr wieje z prędkością 1 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Wiatr wieje z prędkością . Woda jest przydatna do kąpieli. Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne warunki jak na sąsiednim kąpielisku – powietrze osiąga 24°C , woda ma 19°C , przy wietrze o sile 1 m/s . Kąpiel jest w pełni dozwolona.

Identyczne warunki jak na sąsiednim kąpielisku – powietrze osiąga , woda ma , przy wietrze o sile . Kąpiel jest w pełni dozwolona. Rowy Zachód Apator: Plaża zachodnia kusi nieco cieplejszą wodą, która ma 20°C . Temperatura powietrza to 24°C , a wiatr wieje z siłą 1 m/s . Stan wody jest znakomity.

Plaża zachodnia kusi nieco cieplejszą wodą, która ma . Temperatura powietrza to , a wiatr wieje z siłą . Stan wody jest znakomity. Rowy Zachód Centralne: Kolejne miejsce z wodą o temperaturze 20°C przy powietrzu na poziomie 24°C i wietrze 1 m/s . Idealne warunki na relaks.

Kolejne miejsce z wodą o temperaturze przy powietrzu na poziomie i wietrze . Idealne warunki na relaks. Rowy Zachód Domki Letniskowe: Nieco chłodniejsze powietrze – 23°C , woda o temperaturze 19°C , wiatr 1 m/s . Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych.

Nieco chłodniejsze powietrze – , woda o temperaturze , wiatr . Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych. Rowy Zachód Radomsko: Bardzo stabilna aura – temperatura powietrza to 23°C , woda ma 19°C , a wiatr osiąga 1 m/s . Bezpieczna woda czeka na pływaków.

Bardzo stabilna aura – temperatura powietrza to , woda ma , a wiatr osiąga . Bezpieczna woda czeka na pływaków. Rowy Zachód Słoneczko: Słoneczne warunki z temperaturą powietrza 24°C, wodą o temperaturze 19°C i łagodnym wiatrem 1 m/s. Plaża jest w pełni otwarta.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

To znakomita wiadomość dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Całe otwarte wybrzeże Bałtyku na tym obszarze pozostaje całkowicie wolne od tych organizmów, co potwierdzają również najnowsze analizy sanepidu. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju sprzyjały lokalnym problemom z jakością wody na Pomorzu, to turyści wypoczywający w Rowach mogą bez obaw planować letnie kąpiele. Woda jest czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do rekreacji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Rowach sprzyja przede wszystkim bezpiecznemu i spokojnemu wypoczynkowi. Przy temperaturze powietrza sięgającej 23-24°C oraz temperaturze wody na poziomie 19-20°C, warunki są wręcz wymarzone do rekreacji. Prawie bezwietrzna pogoda (wiatr o sile zaledwie 1 m/s) sprawia, że na Bałtyku nie występują dziś wysokie i groźne fale. Należy jednak pamiętać, że letnia pogoda nad polskim morzem bywa dynamiczna, zwłaszcza w obliczu nadchodzącego frontu burzowego. Złota zasada bezpiecznego plażowicza pozostaje niezmienna: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Słuchaj poleceń ratowników i korzystaj wyłącznie ze strzeżonych stref kąpielowych.

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