Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Dla wszystkich spędzających urlop na polskim wybrzeżu nadeszły doskonałe informacje. Wszystkie trzy strzeżone kąpieliska w Jastrzębiej Górze są otwarte dla wczasowiczów, a warunki do rekreacji są wręcz wymarzone. Oto szczegóły dotyczące poszczególnych plaż:

Wejście nr 22: Kąpielisko jest w pełni otwarte, a woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli . Przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr zaledwie 1 m/s ) temperatura powietrza wynosi przyjemne 24°C , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17°C . Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczne warunki do pływania.

Kąpielisko jest w pełni otwarte, a woda została oficjalnie oceniona jako . Przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr zaledwie ) temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające . Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczne warunki do pływania. Wejście nr 23: Warunki na tej plaży są równie stabilne i bezpieczne. Parametry pogodowe są tożsame: temperatura powietrza to 24°C , wody 17°C , a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s . Woda jest czysta i przydatna do kąpieli , dzięki czemu można bez obaw korzystać z uroków morza.

Warunki na tej plaży są równie stabilne i bezpieczne. Parametry pogodowe są tożsame: temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga zaledwie . Woda jest czysta i , dzięki czemu można bez obaw korzystać z uroków morza. Wejście nr 25: Ostatnie z monitorowanych kąpielisk również zaprasza plażowiczów. Chętni na morską kąpiel zastaną tu temperaturę powietrza na poziomie 24°C oraz temperaturę wody wynoszącą 17°C. Słaby wiatr (1 m/s) sprawia, że woda jest spokojna, a oficjalny status potwierdza jej przydatność do kąpieli.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Choć wysokie letnie temperatury w ubiegłych tygodniach sprzyjały powstawaniu uciążliwych zakwitów w niektórych rejonach Bałtyku, doskonałe wiadomości czekają na osoby odpoczywające w Jastrzębiej Górze. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w kurorcie nie odnotowano obecnie obecności sinic. Woda we wszystkich trzech strefach (wejścia nr 22, 23 oraz 25) jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Służby sanitarne stale monitorują stan wody, więc można cieszyć się urokami Bałtyku bez obaw o uciążliwe podrażnienia skóry czy inne dolegliwości zdrowotne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, czwartek w Jastrzębiej Górze upływa pod znakiem fantastycznej, letniej aury. Temperatura powietrza wynosząca 24°C w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą (1 m/s) stwarza idealne warunki do całodniowego plażowania. Choć woda w Bałtyku ma rześkie 17°C, przy tak spokojnym morzu chętnych do orzeźwiającej kąpieli z pewnością nie zabraknie. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody należy spojrzeć na maszt ratowniczy i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Warunki na morzu potrafią zmienić się bardzo szybko, dlatego należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo wypoczywających jest zawsze na pierwszym miejscu!

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