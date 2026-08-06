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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają
Dla wszystkich spędzających urlop na polskim wybrzeżu nadeszły doskonałe informacje. Wszystkie trzy strzeżone kąpieliska w Jastrzębiej Górze są otwarte dla wczasowiczów, a warunki do rekreacji są wręcz wymarzone. Oto szczegóły dotyczące poszczególnych plaż:
- Wejście nr 22: Kąpielisko jest w pełni otwarte, a woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr zaledwie 1 m/s) temperatura powietrza wynosi przyjemne 24°C, natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17°C. Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczne warunki do pływania.
- Wejście nr 23: Warunki na tej plaży są równie stabilne i bezpieczne. Parametry pogodowe są tożsame: temperatura powietrza to 24°C, wody 17°C, a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s. Woda jest czysta i przydatna do kąpieli, dzięki czemu można bez obaw korzystać z uroków morza.
- Wejście nr 25: Ostatnie z monitorowanych kąpielisk również zaprasza plażowiczów. Chętni na morską kąpiel zastaną tu temperaturę powietrza na poziomie 24°C oraz temperaturę wody wynoszącą 17°C. Słaby wiatr (1 m/s) sprawia, że woda jest spokojna, a oficjalny status potwierdza jej przydatność do kąpieli.
Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację
Choć wysokie letnie temperatury w ubiegłych tygodniach sprzyjały powstawaniu uciążliwych zakwitów w niektórych rejonach Bałtyku, doskonałe wiadomości czekają na osoby odpoczywające w Jastrzębiej Górze. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w kurorcie nie odnotowano obecnie obecności sinic. Woda we wszystkich trzech strefach (wejścia nr 22, 23 oraz 25) jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Służby sanitarne stale monitorują stan wody, więc można cieszyć się urokami Bałtyku bez obaw o uciążliwe podrażnienia skóry czy inne dolegliwości zdrowotne.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, czwartek w Jastrzębiej Górze upływa pod znakiem fantastycznej, letniej aury. Temperatura powietrza wynosząca 24°C w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą (1 m/s) stwarza idealne warunki do całodniowego plażowania. Choć woda w Bałtyku ma rześkie 17°C, przy tak spokojnym morzu chętnych do orzeźwiającej kąpieli z pewnością nie zabraknie. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody należy spojrzeć na maszt ratowniczy i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Warunki na morzu potrafią zmienić się bardzo szybko, dlatego należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo wypoczywających jest zawsze na pierwszym miejscu!