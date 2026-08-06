Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 06.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-06 10:39

Słoneczny wypoczynek w Stegnie mija pod znakiem świetnych warunków do pływania, choć synoptycy ostrzegają przed możliwymi burzami i opadami deszczu w ciągu dnia. Oficjalny raport z 6 sierpnia przynosi jednak znakomite wieści dla wczasowiczów – woda w Bałtyku jest w pełni bezpieczna, a ratownicy nie odnotowali żadnych zagrożeń. To idealny moment na bezpieczny relaks, zanim nadciągną zapowiadane fronty burzowe.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na plaży w Stegnie. O bezpiecznej kąpieli przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 06.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Zarówno mieszkańcy, jak i turyści wypoczywający na Mierzei Wiślanej mają powody do radości. Warunki na obu strzeżonych plażach są znakomite do uprawiania sportów wodnych i rekreacji. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s sprawia, że tafla wody jest spokojna. Oto szczegółowe parametry dla poszczególnych plaż:

  • Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C, a woda w Bałtyku osiągnęła niemal identyczną temperaturę 19°C. Ostatnie badanie czystości wody z 4 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 13 sierpnia.
  • Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): Tutaj parametry są bliźniacze – powietrze ma 20°C, a woda zachęca temperaturą 19°C przy wietrze wiejącym z prędkością 3 m/s. Woda również została oceniona jako bezpieczna i przydatna do kąpieli.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu cyjanobakterii. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Choć wysokie letnie temperatury w sierpniu bywają sprzyjające dla tych organizmów, to obecna sytuacja w tym rejonie Zatoki Gdańskiej jest w pełni stabilna i bezpieczna. Można bez obaw korzystać z uroków morskich fal.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Przy temperaturze powietrza 20°C i wody 19°C warunki sprzyjają zarówno aktywnemu wypoczynkowi, jak i spacerom brzegiem morza. Choć Bałtyk kusi łagodnymi falami, należy pamiętać, że pogoda nad morzem bywa kapryśna, a prognozy na dziś przewidują możliwość wystąpienia lokalnych burz. Dlatego złotą zasadą każdego plażowicza powinno być zawsze sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowników przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do ich poleceń. Bezpieczeństwo jest najważniejsze – czerwona flaga to bezwzględny zakaz kąpieli, niezależnie od tego, jak zachęcająco wyglądają fale!

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