Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Po burzowej nocy z 5 na 6 sierpnia, która postawiła na nogi pomorskie służby ratunkowe, sytuacja na plaży w Chałupach błyskawicznie wróciła do normy. Choć wiatr i ulewy mogły budzić niepokój, to czwartkowy poranek przywitał nas spokojnym morzem i brakiem jakichkolwiek ograniczeń kąpieli. Dla tych, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, mamy doskonałe informacje – na plaży nie ma czerwonej flagi, a warunki sprzyjają bezpiecznej rekreacji.

Oto szczegółowy raport dotyczący otwartego kąpieliska w Chałupach:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest w pełni otwarte. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, a woda w Bałtyku ma rześkie, ale zachęcające 19°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi bez uciążliwego falowania morza.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Wielu wczasowiczów przed wyjściem na plażę zadaje sobie kluczowe pytanie o stan czystości wody pod kątem niebezpiecznych mikroorganizmów. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez służby sanitarne 5 sierpnia, jednoznacznie potwierdza, że woda jest przydatna do kąpieli. Kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia, co oznacza, że możecie bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jedynie o zachowaniu podstawowej ostrożności.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Chałupach (powietrze 21°C, woda 19°C, niemal bezwietrznie) to idealny moment na plażowanie, zwłaszcza że prognozy na kolejne dni zapowiadają prawdziwy pogodowy rollercoaster. Już w piątek spodziewane jest gwałtowne załamanie pogody z silnym wiatrem dochodzącym w porywach do 8–9 m/s oraz spadkiem temperatury do zaledwie 19°C, dlatego warto maksymalnie wykorzystać spokojny czwartek. Bez względu na to, jak zachęcająco wygląda dziś morze, pamiętajcie o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdźcie kolor flagi na stanowisku ratowników. Biała flaga to zielone światło do bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona bezwzględnie zakazuje wchodzenia do fal, niezależnie od naszych umiejętności pływackich.

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