Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Dla wszystkich, którzy spędzają urlop na Mierzei Wiślanej, mamy doskonałe informacje. Wszystkie oficjalne plaże w Krynicy Morskiej są otwarte i w pełni bezpieczne. Mimo dynamicznej sytuacji pogodowej w regionie, na tutejszych kąpieliskach odnotowano bardzo spokojną aurę z minimalnym wiatrem o prędkości zaledwie 1 m/s. Woda w morzu osiągnęła wyjątkowo przyjemną temperaturę, niemal zrównując się z temperaturą powietrza.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie spędzać czas:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: woda jest przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 22°C, a wody aż 21°C. Wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną kąpiel.

woda jest przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 22°C, a wody aż 21°C. Wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną kąpiel. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: idealne warunki do rekreacji. Temperatura powietrza to 22°C, wody 21°C, przy niemal bezwietrznej aurze (1 m/s). Kąpielisko jest w pełni otwarte.

idealne warunki do rekreacji. Temperatura powietrza to 22°C, wody 21°C, przy niemal bezwietrznej aurze (1 m/s). Kąpielisko jest w pełni otwarte. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: zaprasza plażowiczów równie dobrymi parametrami. Temperatura powietrza wynosi 22°C, wody 21°C, a wiatr to łagodne 1 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne.

zaprasza plażowiczów równie dobrymi parametrami. Temperatura powietrza wynosi 22°C, wody 21°C, a wiatr to łagodne 1 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: to kolejne bezpieczne miejsce na mapie kurortu. Temperatura powietrza i wody to odpowiednio 22°C i 21°C, przy wietrze 1 m/s.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic co roku elektryzuje turystów planujących urlop nad polskim morzem. Mamy jednak bardzo dobre wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne raporty sanitarne oraz czujne oko ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie zdatna do bezpiecznych kąpieli. Sytuacja na Mierzei Wiślanej jest pod tym względem stabilna, co pozwala na beztroski odpoczynek bez obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, warunki w Krynicy Morskiej są dziś niezwykle sprzyjające – przy temperaturze powietrza wynoszącej 22°C i nagrzanej do 21°C wodzie, kąpiel w morzu to czysta przyjemność. Pamiętajmy jednak, że letnia pogoda nad Bałtykiem potrafi być kapryśna, a prognozy ostrzegają przed możliwością wystąpienia lokalnych burz w województwie pomorskim. Dlatego nasza złota zasada brzmi: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor flagi. Słuchaj poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich, aby urlop pozostawił wyłącznie piękne wspomnienia!

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