Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Wszystkie kąpieliska na terenie Władysławowa oraz sąsiadującego Chłapowa są dziś otwarte dla turystów, a woda spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa. Co ciekawe, plażowicze mogą już powoli cieszyć się efektami trwającej odbudowy wybrzeża po lipcowych sztormach – dzięki piaskowi pozyskiwanemu z pogłębiania toru podejściowego do portu, plaża zyskuje dodatkowe, szerokie metry na długości aż 700 metrów. Dziś wiatr jest niemal nieodczuwalny, co stwarza idealne warunki do leniwego plażowania.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami:

Władysławowo, wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): temperatura powietrza: 22°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko otwarte, brak flagi ostrzegawczej.

temperatura powietrza: 22°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko otwarte, brak flagi ostrzegawczej. Władysławowo, wejście na plażę nr 4: temperatura powietrza: 24°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko otwarte, brak flagi ostrzegawczej.

temperatura powietrza: 24°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko otwarte, brak flagi ostrzegawczej. Władysławowo, wejście na plażę nr 6: temperatura powietrza: 24°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko otwarte, brak flagi ostrzegawczej.

temperatura powietrza: 24°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko otwarte, brak flagi ostrzegawczej. Władysławowo, wejście na plażę nr 9: temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko otwarte, brak flagi ostrzegawczej.

temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko otwarte, brak flagi ostrzegawczej. Władysławowo, wejście na plażę nr 10: temperatura powietrza: 24°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko otwarte, brak flagi ostrzegawczej.

temperatura powietrza: 24°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko otwarte, brak flagi ostrzegawczej. Chłapowo, wejście na plażę nr 12: temperatura powietrza: 24°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko otwarte, brak flagi ostrzegawczej.

temperatura powietrza: 24°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko otwarte, brak flagi ostrzegawczej. Chłapowo, wejście na plażę nr 14: temperatura powietrza: 24°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko otwarte, brak flagi ostrzegawczej.

Wszystkie badania wody wykonane niedawno (5 sierpnia) jednoznacznie wskazują na doskonałą jakość wody. Kolejne rutynowe kontrole zaplanowano na drugą połowę sierpnia.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie i Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego potwierdzają, że wody otwartego Bałtyku w tym rejonie są w pełni przejrzyste, wolne od toksycznych wykwitów i bezpieczne dla zdrowia. Stan ten utrzymuje się dzięki sprzyjającym warunkom i ciągłej cyrkulacji wody, co pozwala na bezpieczną, letnią rekreację bez obaw o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem bardzo spokojnej aury. Przy temperaturze powietrza dochodzącej do 24°C i niemal bezwietrznej pogodzie (zaledwie 1 m/s), Bałtyk oferuje stabilne warunki i temperaturę wody na poziomie bezpiecznych 18°C. Choć dzisiejszy brak flagi zwiastuje idealny czas na kąpiel, pamiętajmy o nadrzędnej, złotej zasadzie każdego turysty: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić aktualne oznaczenia na stanowisku ratowniczym. Sytuacja pogodowa nad morzem potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilkunastu minut. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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