Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Dziś turyści oraz mieszkańcy mogą bez przeszkód korzystać z uroków obu strzeżonych plaż w Rewie. Choć synoptycy ostrzegają przed pogorszeniem pogody w ciągu dnia na Bałtyku Południowym, to pomiary na miejscu wykazują doskonałe warunki do wypoczynku na start dnia. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C , a woda ma aż 22°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny, a jego prędkość wynosi zaledwie 1 m/s . Badania sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli .

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda ma aż . Wiatr jest niemal niewyczuwalny, a jego prędkość wynosi zaledwie . Badania sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają, że woda jest w pełni . Rewa od strony Zatoki Puckiej: Tutaj również kąpielisko jest otwarte dla wszystkich chętnych. Temperatura powietrza to 21°C, a woda jest wyjątkowo ciepła i wynosi 22°C. Prędkość wiatru to tylko 1 m/s, co sprzyja spokojnej zabawie w wodzie. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu – woda jest przydatna do kąpieli.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących wypoczynek nad wodą są doskonałe wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, a oficjalne oceny czystości wody potwierdzają jej przydatność do kąpieli. Warunki biologiczne w Zatoce Gdańskiej i Puckiej są w pełni bezpieczne dla zdrowia wypoczywających.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Rewie to temperatura powietrza na poziomie 21°C oraz wyjątkowo nagrzana woda osiągająca 22°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości 1 m/s zapewnia spokojną taflę wody na początku dnia. Należy jednak pamiętać o ostrzeżeniach meteorologicznych dotyczących możliwych zmian pogodowych, w tym burz i przelotnych opadów w regionie Bałtyku Południowego w godzinach popołudniowych. Złota zasada bezpiecznego wypoczynku nad morzem nakazuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń ratowników. Przed wejściem do wody należy zawsze sprawdzić kolor flagi powiewającej na maszcie – biała flaga pozwala na bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględnie jej zabrania.

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