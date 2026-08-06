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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają
Warunki na plażach w Łebie są dziś wręcz wymarzone do rekreacji. Nadmorski wiatr ustał do zaledwie 1 m/s, co oznacza, że tafla wody jest niezwykle spokojna i nie ma mowy o niebezpiecznych falach wstecznych czy silnych prądach. Na masztach ratowniczych nie uświadczymy czerwonych flag – wejście do wody jest w pełni dozwolone na każdym z monitorowanych obszarów.
Oto szczegółowy podgląd sytuacji na poszczególnych kąpieliskach:
- Kąpielisko przy plaży A w Łebie – woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20°C, natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpielisko jest otwarte.
- Kąpielisko przy plaży 'B' w Łebie – parametry są identyczne jak na plaży sąsiedniej. Temperatura powietrza to 20°C, a wody 19°C. Przy znikomym wietrze (1 m/s) woda zachęca do bezpiecznego pływania. Kąpielisko jest otwarte.
- Kąpielisko przy plaży C w Łebie – również tutaj ratownicy zapraszają do bezpiecznej zabawy w wodzie. Termometry wskazują 20°C w cieniu, woda ma 19°C, a wiatr o sile 1 m/s gwarantuje spokojną taflę morza. Kąpielisko jest otwarte.
Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację
Choć upalne letnie dni na Pomorzu sprzyjają szybkiemu nagrzewaniu się wody, co w niektórych częściach wybrzeża (np. w Sopocie czy Karwi) może prowadzić do okresowego zakwitu sinic, w Łebie sytuacja jest całkowicie pod kontrolą i bezpieczna. Na żadnym z trzech monitorowanych kąpielisk nie stwierdzono obecności tych toksycznych bakterii. Woda przeszła oficjalne kontrole sanitarne i została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Plażowicze mogą bez obaw korzystać z morskiego orzeźwienia, pamiętając jednak o stałym obserwowaniu wody – sytuacja biologiczna w Bałtyku potrafi zmieniać się dynamicznie pod wpływem wiatru i prądów morskich.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza na poziomie 20°C (lokalnie w słońcu odczuwalna jako wyższa) w połączeniu z temperaturą wody wynoszącą aż 19°C i niemal bezwietrzną aurą (1 m/s) tworzy doskonały klimat na rodzinny relaks nad brzegiem morza. Nawet przy tak sprzyjających okolicznościach, każdy plażowicz powinien pamiętać o złotej zasadzie bezpieczeństwa: przed wejściem do wody zawsze spójrz na maszt ratowniczy i upewnij się, jaka flaga na nim powiewa. Słuchaj poleceń ratowników i kąp się wyłącznie w strefach strzeżonych – to gwarancja, że urlop w Łebie pozostawi wyłącznie piękne wspomnienia.