Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Dziś rano nad Zatoką Gdańską panują wprost idealne warunki do plażowania. Wiatr jest znikomy, a woda we wszystkich lokalizacjach jest całkowicie czysta i przydatna do kąpieli. To doskonały moment, aby odetchnąć i schłodzić się w morzu przed zapowiadaną zmianą pogody. Jeszcze na początku tygodnia na kąpieliskach Molo Brzeźno oraz Hallera obowiązywały czerwone flagi ze względu na bakterie, jednak najnowsze analizy laboratoryjne potwierdzają, że zagrożenie minęło.

Oto szczegółowy przegląd warunków na gdańskich plażach z 6 sierpnia 2026 roku:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno : Temperatura powietrza wynosi 21°C , a wody 21°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

: Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdańsk Świbno : Tutaj jest najcieplej! Termometry wskazują 25°C w powietrzu i 20°C w wodzie. Prędkość wiatru to 1 m/s (pomiar z 5 sierpnia).

: Tutaj jest najcieplej! Termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Prędkość wiatru to (pomiar z 5 sierpnia). Gdańsk Jelitkowo : Temperatura powietrza to 22°C , a wody 19°C . Bardzo łagodny wiatr o sile 1 m/s stwarza idealne warunki do wypoczynku.

: Temperatura powietrza to , a wody . Bardzo łagodny wiatr o sile stwarza idealne warunki do wypoczynku. Gdańsk Orle : Powietrze nagrzało się do 24°C , natomiast woda ma komfortowe 20°C . Wiatr osiąga prędkość 1 m/s .

: Powietrze nagrzało się do , natomiast woda ma komfortowe . Wiatr osiąga prędkość . Molo Gdańsk Brzeźno : Po ostatnich problemach z czystością nie ma śladu. Temperatura powietrza i wody wynosi tyle samo – 21°C , przy wietrze 1 m/s .

: Po ostatnich problemach z czystością nie ma śladu. Temperatura powietrza i wody wynosi tyle samo – , przy wietrze . Gdańsk Sobieszewo : Temperatura powietrza to 21°C , a wody 20°C . Odnotowano tu nieco silniejszy, lecz wciąż łagodny wiatr osiągający 2 m/s .

: Temperatura powietrza to , a wody . Odnotowano tu nieco silniejszy, lecz wciąż łagodny wiatr osiągający . Hallera Gdańsk Brzeźno : Warunki są identyczne jak przy sąsiednim molo – zarówno powietrze, jak i woda mają przyjemne 21°C , a wiatr wieje z prędkością 1 m/s .

: Warunki są identyczne jak przy sąsiednim molo – zarówno powietrze, jak i woda mają przyjemne , a wiatr wieje z prędkością . Piastowska Gdańsk Jelitkowo: Termometry pokazują 22°C w powietrzu oraz 19°C w wodzie. Prędkość wiatru to bezpieczne 1 m/s.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się charakterystycznego, zielonego kożucha na wodzie mamy znakomitą wiadomość. Oficjalne raporty Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz dane z gdańskich kąpielisk potwierdzają, że na żadnej z plaż w Gdańsku nie odnotowano zakwitu sinic. Woda w całym pasie nadmorskim jest przejrzysta i wolna od niebezpiecznych toksyn. Można bez obaw korzystać z kąpieli morskich, pamiętając jednak o obserwowaniu wody na bieżąco – dynamiczne zmiany pogody i wiatr mogą przemieścić ewentualne zakwity, ale na ten moment sytuacja jest w pełni bezpieczna.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć przedpołudnie na gdańskich plażach rozpieszcza nas łagodnym wiatrem (1–2 m/s) i temperaturami powietrza sięgającymi od 21°C do 25°C, musimy pamiętać o zbliżającym się załamaniu pogody. IMGW wydał dla Gdańska pilne ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnymi burzami z ulewami oraz porywami wiatru dochodzącymi lokalnie do 90-95 km/h. Złota zasada każdego odpowiedzialnego plażowicza na dziś brzmi: bądź czujny i bezwzględnie słuchaj komunikatów ratowników. Jeśli na masztach ratowniczych pojawi się czerwona flaga, natychmiast wyjdź z wody. Gdy usłyszysz pierwsze grzmoty, bezzwłocznie opuść plażę, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo związane z wyładowaniami atmosferycznymi i nagłym huraganowym wiatrem.

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