Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chałupach dziś zamknięte

Chociaż Bałtyk kusi orzeźwieniem, dzisiejsze warunki pogodowe kategorycznie wykluczają bezpieczną rekreację w wodzie. Na plaży w Chałupach ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu wchodzenia do morza.

Powód: Niebezpieczna, wysoka fala

Chałupy - wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest zamknięte (wywieszona czerwona flaga). Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C oraz temperaturze wody na poziomie 19°C, lokalny wiatr na brzegu osiąga prędkość 4 m/s. Jednak to nie lokalna bryza stanowi zagrożenie, lecz silny wiatr na otwartym morzu, który według ostrzeżeń meteorologicznych generuje wysokie i skrajnie niebezpieczne fale.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych i niebezpiecznych zakwitów glonów. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody, przeprowadzona 5 sierpnia 2026 roku, potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 17 sierpnia 2026 roku. Choć dziś kąpiel uniemożliwiają wysokie fale, to po ich opadnięciu będzie można bezpiecznie korzystać z uroków czystego Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Chałupach wymagają od plażowiczów dużej pokory wobec natury – chłodniejsze powietrze (18°C) oraz temperatura wody na poziomie 19°C w połączeniu z porywistym wiatrem na otwartym morzu tworzą wymagającą aurę. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli posiadamy doskonałe umiejętności pływackie, prądy wsteczne generowane przez wysokie fale mogą okazać się śmiertelną pułapką. Zawsze respektujmy decyzje ratowników i sprawdzajmy komunikaty przed wyjściem na plażę.

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