Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze dziś zamknięte

Dynamiczna sytuacja na Bałtyku i powracający temat bezpieczeństwa nad morzem sprawiły, że ratownicy nie mieli wyboru – ochrona zdrowia i życia plażowiczów jest bezwzględnym priorytetem. Na wszystkich trzech strzeżonych kąpieliskach w Jastrzębiej Górze obowiązuje zakaz kąpieli z powodu wysokiej fali. Choć słońce może kusić, tym razem należy zrezygnować z pluskania się w morzu.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych miejsc oraz panujących tam warunków:

Wejście na plażę nr 22: Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast woda ma 17°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Woda została oceniona 6 sierpnia jako w pełni przydatna do kąpieli, jednak wysokie fale uniemożliwiają bezpieczne wejście do morza. Kolejne badanie czystości zaplanowano na 18 sierpnia.

Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast woda ma 17°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Woda została oceniona 6 sierpnia jako w pełni przydatna do kąpieli, jednak wysokie fale uniemożliwiają bezpieczne wejście do morza. Kolejne badanie czystości zaplanowano na 18 sierpnia. Wejście na plażę nr 23: Warunki są niemal identyczne – termometry wskazują 18°C w powietrzu i 17°C w wodzie. Wiatr o sile 5 m/s generuje niebezpieczne fale. Sanepid potwierdził przydatność wody do kąpieli (ocena z 6 sierpnia), a następne badanie odbędzie się 19 sierpnia.

Warunki są niemal identyczne – termometry wskazują 18°C w powietrzu i 17°C w wodzie. Wiatr o sile 5 m/s generuje niebezpieczne fale. Sanepid potwierdził przydatność wody do kąpieli (ocena z 6 sierpnia), a następne badanie odbędzie się 19 sierpnia. Wejście na plażę nr 25: Tutaj jest odrobinę cieplej, ponieważ temperatura powietrza wynosi 19°C (woda tradycyjnie ma 17°C). Wiatr osiąga prędkość 5 m/s. Podobnie jak na pozostałych kąpieliskach, czystość wody oceniona 6 sierpnia jest bez zarzutu (kolejne badanie 18 sierpnia), ale wysoka fala zmusiła ratowników do wywieszenia czerwonej flagi.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu groźnych mikroorganizmów. Na monitorowanych kąpieliskach w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny 6 sierpnia jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna pod względem biologicznym. Jedyną przeszkodą w kąpieli pozostaje więc dzisiaj wyłącznie wysoka fala, a nie stan sanitarny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć temperatura powietrza w Jastrzębiej Górze oscyluje dziś w granicach 18-19°C, a wiatr osiąga umiarkowane 5 m/s, to stan morza po przejściu frontu pozostaje wzburzony. Warto pamiętać, że pod falami kryją się niewidoczne z brzegu, śmiertelnie niebezpieczne prądy wsteczne. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Najlepszym rozwiązaniem jest słuchanie poleceń ratowników i podziwianie dziś Bałtyku wyłącznie z bezpiecznej odległości na brzegu lub z klifu.

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