Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach dziś zamknięte

Niestety, choć słoneczna pogoda zachęca do plażowania, fani pływania w morzu muszą uzbroić się w cierpliwość. Jedyne oficjalne kąpielisko w naszej miejscowości zostało wyłączone z użytku ze względu na nagłe pogorszenie parametrów sanitarnych wody.

Oto szczegółowy status kąpieliska w Mechelinkach:

Kąpielisko Mechelinki – ZAMKNIĘTE. Powodem wyłączenia plaży z bezpiecznego użytkowania są zalecenia sanitarne i oficjalna ocena jakości wody wydana przez Główny Inspektorat Sanitarny. Choć w porannym raporcie wprowadzonym przez organizatora flaga nie została jeszcze fizycznie zaktualizowana, to badania laboratoryjne jednoznacznie wskazują, że woda nie nadaje się obecnie do kąpieli. Na plaży obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do morza.

Dla tych, którzy mimo zakazu kąpieli postanowią spędzić czas na plaży w Mechelinkach, przygotowano jednak wyjątkową atrakcję sportową. Na wodach Zatoki Puckiej trwają widowiskowe Mistrzostwa Polski w olimpijskiej klasie windsurfingowej iQFOiL oraz Puchar Polski WingFoil Race. To idealna okazja, by z molo lub piaszczystego brzegu podziwiać popisy ponad setki najlepszych krajowych żeglarzy osiągających spektakularne prędkości na hydroskrzydłach.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Główny Inspektorat Sanitarny potwierdził zakwit sinic w wodach Zatoki Puckiej, co bezpośrednio przełożyło się na decyzję o zamknięciu kąpieliska w Mechelinkach. Toksyczne mikroorganizmy rozwijają się błyskawicznie przy wysokich temperaturach wody i przy niemal bezwietrznej aurze, jaka panuje obecnie w regionie.Z powodu zakwitu sinic zamknięte pozostaje:

Kąpielisko Mechelinki – woda została uznana za nieprzydatną do kąpieli z przyczyn sanitarnych.

Przypominamy, że kontakt z zanieczyszczoną sinicami wodą niesie ze sobą poważne ryzyko zdrowotne. Kąpiel w takim akwenie może wywołać silne podrażnienia skóry i oczu, a w przypadku przypadkowego połknięcia wody – niebezpieczne dolegliwości układu pokarmowego, w tym nudności, wymioty i bóle brzucha.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mechelinkach przynosi bardzo spokojną aurę. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C, a woda w Zatoce Puckiej jest wyjątkowo ciepła i nagrzała się aż do 22°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu panuje niemal idealna cisza. To właśnie takie warunki – wysoka temperatura wody oraz brak silnego wiatru – stworzyły idealne środowisko do nagłego rozwoju sinic.

Choć warunki pogodowe zachęcają do wypoczynku na piasku, pamiętajmy o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem na plażę zawsze upewnij się, jaka flaga powiewa na masztach ratowniczych i bezwzględnie stosuj się do ich poleceń oraz komunikatów sanitarnych. Zdrowie i bezpieczeństwo są zawsze na pierwszym miejscu!

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