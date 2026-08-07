Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Warunki do wypoczynku w Rewie są dzisiaj wyjątkowo sprzyjające, zwłaszcza po niedawnym załamaniu pogody. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że woda jest spokojna, a brak opadów zachęca do plażowania. Oto szczegółowe informacje o warunkach panujących na poszczególnych kąpieliskach w dniu 7 sierpnia:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest OTWARTE . Temperatura wody wynosi aż 22°C , natomiast temperatura powietrza to 20°C . Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 24 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura wody wynosi aż , natomiast temperatura powietrza to . Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 24 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Kąpielisko jest OTWARTE. Woda zachęca temperaturą 22°C, a powietrze ogrzało się do 19°C. Podobnie jak w przypadku drugiego kąpieliska, badania sanitarno-epidemiologiczne gwarantują pełne bezpieczeństwo kąpiących się.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Choć w sąsiednich Mechelinkach oraz w Gdyni Redłowie odnotowano zakwity sinic, co poskutkowało zamknięciem tamtejszych plaż, w Rewie sytuacja jest całkowicie bezpieczna. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie stwierdzono obecności tych groźnych bakterii, a woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. To doskonała alternatywa dla osób, które planowały wypoczynek w pobliskich, tymczasowo zamkniętych kurortach.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem łagodnego wiatru (2 m/s) oraz przyjemnych temperatur powietrza (19–20°C) i wody (22°C). Prognozy na nadchodzący weekend (8–9 sierpnia) są jeszcze lepsze – zapowiadają bezdeszczową aurę, dużo słońca i wzrost temperatury nawet do 24°C. Należy jednak pamiętać, że warunki nad morzem mogą ulec dynamicznej zmianie. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne stosowanie się do komunikatów ratowników oraz sprawdzanie koloru flagi przed wejściem do wody. Czysta, bezpieczna woda i rozsądek to gwarancja udanego wypoczynku!

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