Gdzie można się kąpać w Gdyni? Lista otwartych plaż

Dzięki uspokojeniu się wiatru, który wieje dziś z prędkością zaledwie 1 m/s, na większości gdyńskich kąpielisk panują bardzo dobre warunki do rekreacji. Na tych plażach woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli i nie obowiązują na nich żadne ograniczenia:

Gdynia Śródmieście: Temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody 21°C . Ostatnie badanie czystości wody z 5 sierpnia potwierdziło jej doskonałą jakość, dając zielone światło dla plażowiczów.

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Ostatnie badanie czystości wody z 5 sierpnia potwierdziło jej doskonałą jakość, dając zielone światło dla plażowiczów. Gdynia Orłowo: Przy brzegu odnotowano przyjemne 21°C w wodzie, przy temperaturze powietrza 19°C . Woda jest w pełni bezpieczna dla kąpiących się.

Przy brzegu odnotowano przyjemne w wodzie, przy temperaturze powietrza . Woda jest w pełni bezpieczna dla kąpiących się. Gdynia Babie Doły: Podobnie jak w Orłowie, woda ma dziś 21°C, a powietrze 19°C. To świetne miejsce na spokojny wypoczynek z dala od ścisłego centrum.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Gdyni

Niestety, wysokie temperatury z początku tygodnia zebrały swoje żniwo w postaci pogorszenia stanu wody w jednym z gdyńskich rejonów. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego ratownicy musieli wywiesić czerwoną flagę na następującym kąpielisku:

Gdynia Redłowo – ZAMKNIĘTE. Powodem wprowadzenia zakazu jest zakwit sinic, który uniemożliwia bezpieczne wchodzenie do wody. Co ciekawe, to właśnie tu powietrze jest dziś najcieplejsze i osiąga 22°C, podczas gdy woda ma 20°C.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Wysokie temperatury i brak silnego wiatru w ostatnich dniach stworzyły idealne warunki do rozwoju niebezpiecznych mikroorganizmów. Wojewódzki Inspektorat Sanitarny potwierdził zakwit sinic w rejonie Zatoki Gdańskiej. Obecnie z tego powodu zamknięte jest jedno gdyńskie kąpielisko:

Gdynia Redłowo (czerwona flaga z powodu zakwitu sinic).

Warto pamiętać, że kontakt z sinicami może wywołać silne reakcje alergiczne, podrażnienia skóry oraz dolegliwości układu pokarmowego w przypadku przypadkowego połknięcia wody. Na pozostałych monitorowanych plażach w Gdyni (Śródmieście, Orłowo i Babie Doły) nie stwierdzono obecności zakwitu, a woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Gdyni sprzyjają dziś spokojnemu wypoczynkowi na piasku – bardzo słaby wiatr (1 m/s) sprawia, że tafla wody jest wyjątkowo spokojna. Temperatura powietrza waha się od 19°C do 22°C, a woda w Zatoce Gdańskiej ma przyjemne 20–21°C. Choć aura zachęca do relaksu, zawsze pamiętaj o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz bezwzględny zakaz kąpieli, którego przestrzeganie chroni Twoje zdrowie.

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