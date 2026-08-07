Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Juracie zapraszają

Na terenie Juraty do dyspozycji plażowiczów oddano w pełni otwarty i bezpieczny punkt rekreacyjny. Choć porywisty wiatr znad Bałtyku osiąga dziś prędkość aż 15 m/s, co może generować wysokie fale, ratownicy nie zdecydowali się na wywieszenie czerwonej flagi.

Kąpielisko Jurata Międzymorze – OTWARTE. Temperatura wody wynosi przyjemne 20°C, czyli dokładnie tyle samo, co temperatura powietrza. Służby ratownicze nie odnotowały zagrożeń uniemożliwiających bezpieczną kąpiel, jednak z uwagi na silny wiatr o prędkości 15 m/s zaleca się szczególną ostrożność i stałe monitorowanie komunikatów na plaży. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 7 sierpnia 2026 roku potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice w Juracie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanym kąpielisku w Juracie nie odnotowano zakwitu sinic. Przeprowadzone 7 sierpnia 2026 roku badania jednoznacznie wykazały, że woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia. Kolejne oficjalne badanie stanu wody zaplanowano na 17 sierpnia 2026 roku, co oznacza, że turyści mogą bez obaw planować najbliższe dni nad wodą, ciesząc się wolnym od toksyn Bałtykiem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Juracie sprzyja raczej aktywnemu wypoczynkowi niż wielogodzinnemu leżeniu na piasku. Przy temperaturze powietrza i wody na poziomie 20°C oraz bardzo silnym wietrze wiejącym z prędkością 15 m/s, odczuwalna temperatura może być nieco niższa. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor powiewającej flagi. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchaj poleceń ratowników – ich obecność i wskazówki są gwarancją, że Twój letni urlop zakończy się wyłącznie pięknymi wspomnieniami.

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