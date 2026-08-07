Przeszła piekło w cyrku, a po śmierci przyjaciółki została sama. Słonica Wiki opuści gdańskie zoo?

Słonica Wiki została sama. Ogród zoologiczny w Gdańsku rozważa przeniesienie jej do Francji

W gdańskim zoo trwają rozmowy na temat dalszych losów Wiki. Po śmierci Katki w czerwcu słonica nie ma już towarzystwa innego przedstawiciela swojego gatunku. Tymczasem słonie są zwierzętami bardzo społecznymi, tworzą silne więzi i do prawidłowego funkcjonowania potrzebują kontaktu z innymi osobnikami. Długotrwała samotność może wywoływać u nich stres, lęk oraz cierpienie psychiczne. Dlatego jedną z możliwości rozważanych przez władze Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego jest przeprowadzka Wiki do specjalistycznego sanktuarium we Francji.

Wiki i Katka były już słoniowymi seniorkami, a przez lata łączyła je bliska relacja i chętnie spędzały ze sobą czas.

- Niekiedy obserwujemy ich wzajemne szturchańce i zaczepki - to znak, że naprawdę się lubią. Wszak kto z nas nie daje czasem kuksańca najlepszemu kompanowi? Wiki ma 60 lat, Katka zaś 54. Gdy jednej coś dolega, druga wiernie czuwa obok, dopingując i podtrzymując towarzyszkę na duchu – mówił Paweł Ciesielski z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w 2024 roku.

Niestety, w czerwcu tego roku w wieku 56 lat odeszła Katka. Najstarsza słonica afrykańska w Europie przez wiele lat należała do najbardziej charakterystycznych mieszkanek gdańskiego zoo. Wyróżniał ją nie tylko imponujący wiek, ale również spokojne i łagodne usposobienie, o którym wielokrotnie wspominali jej opiekunowie. Dzięki temu cieszyła się dużą sympatią pracowników i gości ogrodu. Po jej odejściu Wiki została sama. Jest słonicą indyjską i była od Katki starsza o sześć lat.

Trudna przeszłość słonicy Wiki. W gdańskim zoo odzyskała wiarę w człowieka

Wiki jeszcze jako niewielkie słoniątko trafiła do cyrku. Była tam tresowana i zmuszana do wykonywania czynności nienaturalnych dla słoni. Przypuszcza się, że właśnie w wyniku stosowanych tam praktyk doszło do paraliżu jej trąby, która do dziś nie funkcjonuje prawidłowo. To dla słonia niezwykle ważny narząd, wykorzystywany m.in. podczas oddychania, jedzenia i picia. Mimo swojej niepełnosprawności Wiki nauczyła się posługiwać trąbą tak, aby móc pobierać pokarm i wodę.

Przez lata o odebranie Wiki z cyrku zabiegały organizacje zajmujące się ochroną praw zwierząt. W 2006 roku słonica ostatecznie trafiła do Gdańska. Odbudowanie jej zaufania do człowieka wymagało od opiekunów wielu miesięcy pracy. W gdańskim zoo Wiki znalazła troskliwą opiekę, a jej wieloletnią towarzyszką została Katka. Po jej śmierci słonica ponownie została sama, co w przypadku tak stadnych i społecznych zwierząt może być dla niej szczególnie trudne.

Słonica Wiki z gdańskiego zoo może trafić do Francji

Gdańskie zoo chce zapewnić Wiki odpowiednie warunki na ostatnie lata jej życia. Jednym z rozwiązań jest przeprowadzka do specjalistycznego sanktuarium dla słoni we Francji. Zanim jednak zostanie podjęta ostateczna decyzja, przedstawiciele ogrodu chcą dokładnie ocenić ośrodek i sprawdzić, czy będzie on odpowiednim miejscem dla wiekowej słonicy.

W rozmowie z „Pulsem Gdańska” przedstawiciele Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego potwierdzili, że trwają intensywne działania dotyczące przyszłości Wiki. Celem jest zapewnienie jej spokojnej i komfortowej „emerytury”. Zoo znalazło już obiecującą możliwość, ale na tym etapie nie chce ujawniać szczegółów. Mają one zostać przedstawione dopiero wtedy, gdy wszystkie kwestie związane z przyszłością słonicy zostaną ustalone.

Decyzja o wyjeździe Wiki z Gdańska nie została więc jeszcze podjęta. Francuskie sanktuarium jest jednak poważnie branym pod uwagę rozwiązaniem. Gdyby przeprowadzka doszła do skutku, Wiki mogłaby ponownie znaleźć się w otoczeniu innych słoni i nie spędzać kolejnych lat samotnie.

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