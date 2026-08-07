Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Wszystkie osiem gdańskich plaż po ostatnich kontrolach sanitarnych i meteorologicznych otrzymało zielone światło. Warunki wietrzne są wyjątkowo sprzyjające – wiatr wieje z prędkością zaledwie od 1 do 3 m/s, co gwarantuje spokojną taflę wody, bez niebezpiecznych fal. Temperatura wody waha się od przyjemnych 19°C do aż 21°C, a powietrze nagrzeje się dziś do około 22°C.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk na dzień 7 sierpnia:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: Temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody 21°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s). Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody 21°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s). Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdańsk Świbno: Na plaży odnotowano 19°C w cieniu, a woda ma taką samą temperaturę (19°C). Wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

Na plaży odnotowano 19°C w cieniu, a woda ma taką samą temperaturę (19°C). Wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Gdańsk Jelitkowo: Ciepłe powietrze (22°C) kontrastuje z rześką wodą (19°C). Lekki wiatr o prędkości 1 m/s sprzyja relaksowi.

Ciepłe powietrze (22°C) kontrastuje z rześką wodą (19°C). Lekki wiatr o prędkości 1 m/s sprzyja relaksowi. Gdańsk Orle: Zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły optymalne 20°C. Prędkość wiatru wynosi tu 3 m/s.

Zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły optymalne 20°C. Prędkość wiatru wynosi tu 3 m/s. Molo Gdańsk Brzeźno: Doskonałe miejsce do kąpieli – woda ma 21°C przy temperaturze powietrza 20°C i wietrze zaledwie 1 m/s.

Doskonałe miejsce do kąpieli – woda ma 21°C przy temperaturze powietrza 20°C i wietrze zaledwie 1 m/s. Gdańsk Sobieszewo: Spokojne warunki przy temperaturze powietrza i wody na poziomie 20°C. Wiatr wieje z prędkością 3 m/s.

Spokojne warunki przy temperaturze powietrza i wody na poziomie 20°C. Wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Hallera Gdańsk Brzeźno: Warunki idealne do pływania – temperatura wody to 21°C, powietrza 20°C, a wiatr osiąga minimalne 1 m/s.

Warunki idealne do pływania – temperatura wody to 21°C, powietrza 20°C, a wiatr osiąga minimalne 1 m/s. Piastowska Gdańsk Jelitkowo: Przyjemne 22°C w powietrzu i 19°C w wodzie przy bardzo słabym wietrze (1 m/s).

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych zakwitów cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano dziś obecności sinic, a woda we wszystkich tych miejscach jest oficjalnie sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli. Choć w innych częściach województwa pomorskiego – m.in. w Gdyni Redłowie, Mechelinkach oraz na Półwyspie Helskim – sanepid musiał wywiesić czerwone flagi z powodu zakwitu, gdańskie plaże pozostają w pełni bezpieczne. Korzystne prądy oraz umiarkowane temperatury sprawiły, że tutejsze wody są czyste i wolne od niebezpiecznych toksyn.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień zapowiada się idealnie na rodzinne plażowanie – średnia temperatura wody w Gdańsku wynosi około 20°C, wiatr jest znikomy, a po wczorajszych burzach nie ma już śladu. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zawsze zależy od naszej odpowiedzialności. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor powiewającej tam flagi. Nawet przy najpiękniejszej pogodzie, polecenia ratowników i oficjalne komunikaty są absolutnym priorytetem, który gwarantuje, że z urlopu wrócimy wyłącznie z dobrymi wspomnieniami.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie