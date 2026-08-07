Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustce dziś zamknięte

Zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie usteckiego portu warunki na morzu uniemożliwiają bezpieczną rekreację. Ratownicy podjęli decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu wchodzenia do wody na wszystkich monitorowanych plażach. Bałtyk pokazuje dziś swoje groźne oblicze, a porywisty wiatr sprawia, że prądy wsteczne stają się śmiertelnym zagrożeniem dla każdego, kto odważyłby się wejść do morza.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których obowiązuje zakaz kąpieli:

Ustka Wschód – kąpielisko zamknięte. Czerwona flaga została wywieszona z powodu silnego wiatru oraz dużego falowania . Ostatni pomiar z 7 sierpnia wykazał prędkość wiatru na poziomie 4 m/s bezpośrednio przy brzegu, jednak na otwartym morzu wiatr jest znacznie silniejszy. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma 20°C.

– kąpielisko zamknięte. Czerwona flaga została wywieszona z powodu . Ostatni pomiar z 7 sierpnia wykazał prędkość wiatru na poziomie 4 m/s bezpośrednio przy brzegu, jednak na otwartym morzu wiatr jest znacznie silniejszy. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma 20°C. Ustka Zachód II – kąpielisko zamknięte. Tutaj również powodem wywieszenia czerwonej flagi jest silny wiatr i duże falowanie. Parametry są identyczne: temperatura powietrza to 18°C, temperatura wody wynosi 20°C, a wiatr przy plaży osiąga 4 m/s.

Mimo że temperatura wody (20°C) zachęca do ucieczki przed letnim ciepłem, wysoka fala i dynamicznie zmieniające się warunki na Bałtyku wymusiły zamknięcie obu usteckich plaż w celu ochrony zdrowia i życia wczasowiczów.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Są bardzo dobre wiadomości dla osób, które obawiają się letniego zakwitu toksycznych glonów. Na usteckich kąpieliskach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona pod koniec lipca, potwierdziła, że woda w obu miejscach jest całkowicie przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badania czystości wody zaplanowano na 10 sierpnia. Obecne zamknięcie plaż wynika wyłącznie z szalejącego żywiołu i wysokich fal, a nie z przyczyn sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Ustce charakteryzują się temperaturą powietrza na poziomie 18°C oraz nieco cieplejszą wodą o temperaturze 20°C. Przy brzegu odnotowano wiatr o prędkości 4 m/s, jednak silniejsze porywy na pełnym morzu tworzą niebezpieczne, wysokie fale. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze respektuj kolory flag na kąpieliskach i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników. Czerwona flaga oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody – nawet zamoczenie stóp w tak wzburzonym morzu może skończyć się tragicznie. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego dzisiejszy dzień warto spędzić na spacerach ustecką promenadą lub zwiedzaniu urokliwego portu.

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