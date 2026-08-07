Znów zakazy kąpieli w Bałtyku! Oto lista miejsc

Zakaz kąpieli na trzech nadmorskich plażach. W wodzie wykryto m.in. sinice

Na trzech kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. W Jarosławcu badania wykazały przekroczenie norm bakterii, w tym E. coli. Z kolei na plaży Gdynia Redłowo problemem są sinice. Na kilku innych kąpieliskach, które wcześniej były zamknięte, można już bezpiecznie wchodzić do wody. Sytuacja może jednak zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed kąpielą warto sprawdzić oznakowanie na plaży.

W piątek Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o zakazie kąpieli na dwóch plażach w Jarosławcu w województwie zachodniopomorskim. Chodzi o Plażę Centralną oraz kąpielisko Jarosławiec – Dubaj I.

Powodem są wyniki badań wody. Wykazały one przekroczenie dopuszczalnych norm bakterii Escherichia coli. Podwyższone są również wyniki dotyczące enterokoków.

Na Plaży Centralnej, która ma 300 metrów strzeżonej linii brzegowej, stwierdzono prawie dwukrotne przekroczenie normy E. coli. Wynik wyniósł 1800 jednostek tworzących kolonię na 100 ml wody. Jeszcze wyższy wynik odnotowano na kąpielisku Dubaj I – 2600 jtk na 100 ml. Do czasu odwołania zakazu nie należy wchodzić tam do wody.

Czerwone flagi również w Gdyni. Wywieszono czerwone flagi

Zakaz kąpieli nadal obowiązuje także na plaży Gdynia Redłowo. W tym przypadku przyczyną nie są jednak bakterie, ale zakwit sinic. Na kąpielisku wywieszono czerwone flagi.

Lepsze informacje są z Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej. Można już kąpać się w Jastarni przy wejściu nr 52, w Juracie przy wejściu nr 60 oraz w Mechelinkach. W czwartek również pojawiły się tam sinice, jednak w piątek w południe zakazy zostały odwołane.

Sinicom sprzyjają wysoka temperatura, mocne słońce, brak wiatru i niewielkie falowanie. Kontakt z nimi może być niebezpieczny. Niektóre sinice wydzielają toksyny, które mogą powodować podrażnienie skóry i zapalenie spojówek. Po kontakcie z wodą mogą pojawić się także wymioty, biegunka i ból brzucha.Problemy dotyczą nie tylko plaż nad otwartym morzem. Od 25 lipca zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Powodem również są sinice.

Czerwone flagi pojawiły się też w Lubczynie nad jeziorem Dąbie. Badania wykazały tam ponad dwukrotne przekroczenie norm dotyczących enterokoków.

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