Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Dla wszystkich miłośników morskich kąpieli mamy dziś doskonałe wiadomości. Oficjalne kąpielisko w Mechelinkach jest otwarte, a ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi, co oznacza pełną zgodę na bezpieczne korzystanie z uroków morza. Woda została gruntownie przebadana przez inspektorów sanitarnych i zyskała oficjalną ocenę jako w pełni przydatna do kąpieli.

Oto szczegółowe warunki, jakich możecie dziś spodziewać się na plaży:

Status kąpieliska: Otwarte (brak czerwonej flagi)

Otwarte (brak czerwonej flagi) Temperatura wody: Aż 22°C – woda jest wyjątkowo ciepła jak na bałtyckie standardy!

Aż – woda jest wyjątkowo ciepła jak na bałtyckie standardy! Temperatura powietrza: Komfortowe 18°C

Komfortowe Prędkość wiatru: Ledwie 1 m/s , co oznacza niemal idealną flautę i brak uciążliwych fal

Ledwie , co oznacza niemal idealną flautę i brak uciążliwych fal Stan sanitarny wody: Oficjalnie zatwierdzona jako przydatna do kąpieli (na podstawie badania z 7 sierpnia, kolejny pomiar zaplanowano na 19 sierpnia)

Dzięki tak stabilnym i bezpiecznym warunkom, tutejsza plaża staje się dziś jednym z najlepszych miejsc na mapie całego Trójmiasta i okolic do rekreacji w wodzie.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych oraz na portalach informacyjnych pojawiało się wiele niepokojących wiadomości o powrocie sinic na pomorskie plaże, w tym o tymczasowym zamknięciu niektórych kąpielisk w Gdyni czy na Półwyspie Helskim. Mamy jednak znakomite wieści dla osób wypoczywających w Mechelinkach – na tutejszym monitorowanym kąpielisku nie odnotowano zakwitu sinic.

Oficjalne kontrole sanitarne oraz codzienne obserwacje prowadzone bezpośrednio z plaży przez ratowników potwierdzają, że woda przy ulicy Nadmorskiej jest czysta, przejrzysta i wolna od niebezpiecznych dla zdrowia toksycznych cyjanobakterii. Można bez obaw cieszyć się kąpielą, pamiętając jednak, że sytuacja w Zatoce Puckiej bywa bardzo dynamiczna i zależy od prądów oraz wiatru.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Mechelinkach sprzyja przede wszystkim spokojnemu, rodzinnemu wypoczynkowi. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C oraz temperaturze wody sięgającej aż 22°C, różnica temperatur sprawia, że wejście do morza jest wyjątkowo przyjemne. Prawie bezwietrzna pogoda (wiatr 1 m/s) gwarantuje gładką taflę wody, co z pewnością ucieszy najmłodszych plażowiczów.

Warto również dodać, że ten weekend w Mechelinkach obfituje w niesamowite emocje sportowe. Na wodach Zatoki Puckiej trwają prestiżowe Mistrzostwa Polski w olimpijskiej klasie windsurfingowej iQFOiL oraz Puchar Polski WingFoil Race. To niebywała okazja, by z brzegu podziwiać najlepszych polskich żeglarzy mknących na deskach z hydroskrzydłami z prędkością dochodzącą do 50 km/h!

Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdźcie, jaka flaga powiewa na maszcie ratowników. Warunki na Bałtyku potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego bezpieczeństwo i stosowanie się do poleceń czuwających nad nami służb ratowniczych powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

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