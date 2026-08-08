Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chałupach dziś zamknięte

Planujący dzisiejszy wypoczynek nad wodą muszą całkowicie zweryfikować swoje plany. Na jedynym oficjalnie zgłoszonym i kontrolowanym kąpielisku w tej miejscowości obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.

Sytuacja dotyczy następującej lokalizacji:

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest ZAMKNIĘTE z powodu wysokiej fali.

Wprowadzenie czerwonej flagi jest bezpośrednią konsekwencją silnego wiatru nad Morzem Bałtyckim w ostatnich dniach, który wywołał fale sztormowe. Choć bezpośrednio przy brzegu wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s, to siła fali uderzającej o plażę wciąż stwarza śmiertelne niebezpieczeństwo, m.in. z powodu powstawania silnych prądów wstecznych przy samym brzegu. Służby ratownicze przypominają, że zlekceważenie czerwonej flagi w takich warunkach grozi tragedią.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się corocznego problemu z zakwitem sinic mamy bardzo dobre wiadomości. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie badanie jakości wody przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną w dniu 5 sierpnia wykazało, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 17 sierpnia. Oznacza to, że gdy tylko wysokie fale opadną, a ratownicy zdecydują o zdjęciu czerwonej flagi, plażowicze będą mogli bez obaw powrócić do bezpiecznych kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualna aura w Chałupach sprzyja raczej spacerom brzegiem morza niż typowemu plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, podczas gdy woda w Bałtyku ma cieplejsze 19°C. Chłodny, umiarkowany wiatr wiejący z prędkością 4 m/s sprawia, że temperatura odczuwalna jest stosunkowo niska.

Złota zasada plażowicza: Pamiętaj, że czerwona flaga nigdy nie jest wywieszana na złość turystom. To oficjalne ostrzeżenie przed realnym niebezpieczeństwem. Nawet jeśli jesteś doświadczonym pływakiem, potężna fala w połączeniu z nagłym cofaniem się wody może w ułamku sekundy pozbawić Cię gruntu pod nogami. Zawsze bezwzględnie przestrzegaj decyzji ratowników i nie wchodź do morza, gdy obowiązuje zakaz kąpieli.

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