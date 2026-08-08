Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Rewa, dzięki unikalnemu piaszczystemu cyplowi (nazywanemu przez Kaszubów Szpyrkiem), oferuje niezwykłą różnorodność warunków. Z jednej strony mamy płytsze, dobrze osłonięte wody Zatoki Puckiej, które błyskawicznie nagrzewają się na słońcu, czasami osiągając temperatury porównywane nawet do Adriatyku. Z drugiej strony rozciąga się głębsza i bardziej otwarta Zatoka Gdańska, w której woda jest zazwyczaj chłodniejsza i bardziej podatna na prądy morskie. Dziś to zjawisko widać jak na dłoni! Podczas gdy od strony Zatoki Gdańskiej to powietrze jest cieplejsze, tak od strony Zatoki Puckiej woda jest prawdziwą oazą ciepła.

Dziś oba oficjalne kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne dla odwiedzających. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach według pomiarów z 8 sierpnia 2026 roku:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 1 m/s Stan kąpieliska: OTWARTE (brak czerwonej flagi) Jakość wody: woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 07.08.2026 r., kolejne badanie zaplanowano na 19.08.2026 r.)

Rewa od strony Zatoki Puckiej: Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 1 m/s Stan kąpieliska: OTWARTE (brak czerwonej flagi) Jakość wody: woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 07.08.2026 r., kolejne badanie zaplanowano na 19.08.2026 r.)



Co ciekawe, wiatr o sile zaledwie 1 m/s stwarza idealne, niemal bezwietrzne warunki dla rodzin z dziećmi oraz osób szukających spokojnego odpoczynku na plaży. Rewa, znana jako mekka dla miłośników kitesurfingu i windsurfingu ze względu na doskonałe wiatry, dziś prezentuje swoje łagodniejsze oblicze.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich wczasowiczów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do bezpiecznych kąpieli. Oficjalne badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają wysoką jakość wody, dzięki czemu turyści mogą bez obaw korzystać z uroków bałtyckiego letniska.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rewie przynosi wyjątkowo spokojną aurę z minimalnym wiatrem i temperaturami sprzyjającymi rekreacji. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym oraz stosować się do wszelkich zaleceń służb dbających o nasze bezpieczeństwo. Nawet przy tak znakomitych warunkach i braku czerwonej flagi, kluczem do udanego wypoczynku jest zdrowy rozsądek i rozwaga.

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