Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają powody do radości. Na wszystkich gdyńskich plażach warunki sprzyjają bezpiecznemu wchodzeniu do wody. Wiatr jest wyjątkowo słaby i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co oznacza, że tafla wody jest spokojna. Co ciekawe, na większości plaż temperatura wody jest wyższa lub równa temperaturze powietrza, co zdarza się niezwykle rzadko i gwarantuje komfort podczas pływania. Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk:

Gdynia Babie Doły: Woda na tym kąpielisku jest wyjątkowo ciepła i ma aż 21°C , podczas gdy temperatura powietrza wynosi 19°C . Ostatnia ocena czystości wody z 5 sierpnia potwierdziła jej doskonałą przydatność do kąpieli.

Woda na tym kąpielisku jest wyjątkowo ciepła i ma aż , podczas gdy temperatura powietrza wynosi . Ostatnia ocena czystości wody z 5 sierpnia potwierdziła jej doskonałą przydatność do kąpieli. Gdynia Orłowo: Tutaj panuje idealna harmonia termiczna – zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły przyjemne 20°C . Stan sanitarny wody został pomyślnie zweryfikowany 5 sierpnia. Dodatkowo dla wygody plażowiczów dostępna jest tu specjalna kładka ułatwiająca poruszanie się po piasku.

Tutaj panuje idealna harmonia termiczna – zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły przyjemne . Stan sanitarny wody został pomyślnie zweryfikowany 5 sierpnia. Dodatkowo dla wygody plażowiczów dostępna jest tu specjalna kładka ułatwiająca poruszanie się po piasku. Gdynia Redłowo: Kąpielisko kusi temperaturą powietrza na poziomie 20°C i nieco orzeźwiającą wodą o temperaturze 19°C . Co kluczowe, woda przeszła najświeższe badania laboratoryjne właśnie dzisiaj, 8 sierpnia , i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.

Kąpielisko kusi temperaturą powietrza na poziomie i nieco orzeźwiającą wodą o temperaturze . Co kluczowe, woda przeszła najświeższe badania laboratoryjne właśnie dzisiaj, , i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Gdynia Śródmieście: To najbardziej popularne kąpielisko w sercu miasta oferuje wodę o temperaturze aż 21°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C. Czystość wody potwierdzono 5 sierpnia. Plaża ta jest świetnie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dzięki kładkom oraz specjalnemu wózkowi kąpielowemu typu amfibia.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

To doskonała wiadomość dla wszystkich planujących wypoczynek: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano obecności uciążliwych sinic. Oficjalne badania przeprowadzone przez służby sanitarne potwierdzają, że woda we wszystkich czterech lokalizacjach jest całkowicie czysta i zdatna do kąpieli. Bez obaw można więc korzystać z uroków Bałtyku i cieszyć się bezpiecznym pływaniem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Gdyni sprzyja spokojnemu wypoczynkowi – temperatury powietrza oscylują wokół 19-20°C, a woda w morzu ma od 19°C do nawet 21°C. Przy minimalnym wietrze wynoszącym zaledwie 1 m/s odczucie chłodu jest znikome, a brak fal stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu. Choć dzisiaj na wszystkich plażach warunki są znakomite, zawsze przed wejściem do wody należy spojrzeć na maszt ratowniczy. Złota zasada każdego odpowiedzialnego plażowicza brzmi: kąpiel jest dozwolona tylko tam, gdzie powiewa biała flaga, a polecenia czuwających na miejscu ratowników są bezwzględne.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie