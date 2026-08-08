Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte

Niestety, warunki panujące dziś w Łebie uniemożliwiają bezpieczną rekreację w morzu. Na wszystkich trzech monitorowanych plażach ratownicy wywiesili czerwone flagi. Powodem tej decyzji są wyjątkowo trudne i niebezpieczne warunki fizyczne panujące na Bałtyku – wysokie fale oraz silne prądy wsteczne, które mogą wciągnąć pod wodę nawet najbardziej doświadczonych pływaków.

Oto szczegółowy raport dotyczący zamkniętych kąpielisk (stan na 8 sierpnia 2026 roku):

Kąpielisko przy plaży A w Łebie – ZAMKNIĘTE . Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 19°C. Wiatr na plaży wieje z prędkością 4 m/s. Zakaz kąpieli wprowadzono z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.

– . Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 19°C. Wiatr na plaży wieje z prędkością 4 m/s. Zakaz kąpieli wprowadzono z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie – ZAMKNIĘTE . Warunki termiczne są identyczne: temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, a wiatr osiąga 4 m/s. Powodem zamknięcia są wysokie fale oraz silne prądy wsteczne.

– . Warunki termiczne są identyczne: temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, a wiatr osiąga 4 m/s. Powodem zamknięcia są wysokie fale oraz silne prądy wsteczne. Kąpielisko przy plaży C w Łebie – ZAMKNIĘTE. Temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Bezpieczeństwu zagrażają tu wysokie fale i silne prądy wsteczne.

Warto pamiętać, że prądy wsteczne (rozrywające) powstają, gdy spiętrzona przez wiatr woda powraca do morza przez naturalne rynny w dnie. Ruch wody w tych miejscach jest tak silny, że człowiek stojący zaledwie po pas w wodzie może zostać błyskawicznie porwany w głąb morza. Służby ratunkowe apelują o zdrowy rozsądek i absolutne respektowanie zakazów.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących urlop w Łebie mamy również jedną dobrą wiadomość. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w mieście nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 23 lipca 2026 roku, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 11 sierpnia 2026 roku. Choć dziś wejście do wody blokują czerwone flagi związane z falowaniem i prądami, to czystość biologiczna wody nie budzi żadnych zastrzeżeń sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Łebie to typowe, nieco chłodniejsze i rześkie lato. Temperatura powietrza oscyluje wokół 18°C, a woda w morzu jest paradoksalnie cieplejsza, osiągając 19°C. Choć wiatr mierzony bezpośrednio przy plaży wynosi umiarkowane 4 m/s, to silne prądy głębinowe i fale sprawiają, że woda jest śmiertelną pułapką. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nie ryzykujmy życia dla chwili ochłody i zawsze słuchajmy poleceń dyżurujących ratowników, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo.

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