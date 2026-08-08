Sinice Łeba. Czy w Łebie można się kąpać 08.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-08 12:37

Planując sobotni odpoczynek nad morzem w Łebie, musimy przygotować się na spore ograniczenia – 8 sierpnia na wszystkich lokalnych kąpieliskach obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Decyzja ta wiąże się bezpośrednio z wydanymi przez IMGW ostrzeżeniami przed silnym wiatrem dla Wybrzeża Środkowego oraz wzburzonym stanem morza. Choć pogoda kusi do spacerów, to groźny Bałtyk wymusił na ratownikach wywieszenie czerwonych flag, co oznacza, że plażowicze muszą dziś bezwzględnie zrezygnować z kąpieli.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad wzburzonym morzem. O zakazie kąpieli w Łebie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łeba. Czy w Łebie można się kąpać 08.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte

Niestety, warunki panujące dziś w Łebie uniemożliwiają bezpieczną rekreację w morzu. Na wszystkich trzech monitorowanych plażach ratownicy wywiesili czerwone flagi. Powodem tej decyzji są wyjątkowo trudne i niebezpieczne warunki fizyczne panujące na Bałtyku – wysokie fale oraz silne prądy wsteczne, które mogą wciągnąć pod wodę nawet najbardziej doświadczonych pływaków.

Oto szczegółowy raport dotyczący zamkniętych kąpielisk (stan na 8 sierpnia 2026 roku):

  • Kąpielisko przy plaży A w ŁebieZAMKNIĘTE. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 19°C. Wiatr na plaży wieje z prędkością 4 m/s. Zakaz kąpieli wprowadzono z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
  • Kąpielisko przy plaży "B" w ŁebieZAMKNIĘTE. Warunki termiczne są identyczne: temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, a wiatr osiąga 4 m/s. Powodem zamknięcia są wysokie fale oraz silne prądy wsteczne.
  • Kąpielisko przy plaży C w ŁebieZAMKNIĘTE. Temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Bezpieczeństwu zagrażają tu wysokie fale i silne prądy wsteczne.

Warto pamiętać, że prądy wsteczne (rozrywające) powstają, gdy spiętrzona przez wiatr woda powraca do morza przez naturalne rynny w dnie. Ruch wody w tych miejscach jest tak silny, że człowiek stojący zaledwie po pas w wodzie może zostać błyskawicznie porwany w głąb morza. Służby ratunkowe apelują o zdrowy rozsądek i absolutne respektowanie zakazów.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących urlop w Łebie mamy również jedną dobrą wiadomość. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w mieście nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 23 lipca 2026 roku, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 11 sierpnia 2026 roku. Choć dziś wejście do wody blokują czerwone flagi związane z falowaniem i prądami, to czystość biologiczna wody nie budzi żadnych zastrzeżeń sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Łebie to typowe, nieco chłodniejsze i rześkie lato. Temperatura powietrza oscyluje wokół 18°C, a woda w morzu jest paradoksalnie cieplejsza, osiągając 19°C. Choć wiatr mierzony bezpośrednio przy plaży wynosi umiarkowane 4 m/s, to silne prądy głębinowe i fale sprawiają, że woda jest śmiertelną pułapką. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nie ryzykujmy życia dla chwili ochłody i zawsze słuchajmy poleceń dyżurujących ratowników, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo.

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