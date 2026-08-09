Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Dla wczasowiczów spędzających urlop w tej kultowej bazie windsurfingowej niedziela przynosi idealne warunki do wypoczynku nad wodą. Jedyne oficjalne, strzeżone kąpielisko w tej miejscowości jest w pełni dostępne dla turystów.

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest OTWARTE. Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli, co potwierdza oficjalna ocena stanu czystości wody z 5 sierpnia. Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 20°C, a woda w Bałtyku zdążyła się nagrzać do 18°C. Przy niemal bezwietrznej pogodzie (prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s) na plażowiczów czeka spokojne morze i brak dokuczliwych fal. Następne rutynowe badanie wody zaplanowano na 17 sierpnia.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Choć w ostatnich dniach na Półwyspie Helskim głośno było o zakwitach sinic, które wymusiły czasowe zamknięcie plaż m.in. w Jastarni czy Juracie, to na szczęście sytuacja szybko uległa tam poprawie i zakazy kąpieli zostały odwołane. Mamy świetne wiadomości: na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano zakwitu sinic. Woda pozostaje czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla kąpiących się.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Chałupach sprzyjają zarówno spokojnemu plażowaniu, jak i bezpiecznej rekreacji nad wodą. Temperatura powietrza osiąga dziś przyjemne 20°C, woda w morzu ma 18°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s) gwarantuje brak uciążliwych fal. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Złota zasada każdego plażowicza to bezwzględne sprawdzanie koloru flagi na kąpielisku oraz słuchanie poleceń czuwających na miejscu ratowników.

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