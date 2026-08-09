Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Mechelinki oferują dziś idealne warunki dla osób, które szukają spokoju i chcą uciec od silnego wiatru. Brak czerwonej flagi na kąpielisku oznacza, że bez przeszkód można korzystać z uroków Zatoki Puckiej. Szczegółowe warunki na plaży prezentują się następująco:

Status kąpieliska: Otwarte (brak czerwonej flagi)

Otwarte (brak czerwonej flagi) Temperatura wody: 21°C

21°C Temperatura powietrza: 18°C

18°C Prędkość wiatru: 1 m/s (bardzo słaby zefir)

1 m/s (bardzo słaby zefir) Ocena czystości wody: Woda przydatna do kąpieli (badanie z dnia 07.08.2026, następne zaplanowano na 19.08.2026)

Dla miłośników sportów wodnych dodatkową atrakcją może być fakt, że do 9 sierpnia w Mechelinkach odbywają się Mistrzostwa Polski w olimpijskiej klasie windsurfingowej iQFOiL. Przy tak słabym wietrze (1 m/s) zawodnicy mogą mieć nie lada wyzwanie, ale widowisko na wodzie z pewnością przyciągnie wzrok niejednego spacerowicza.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w ostatnich dniach dotknęły niektóre pomorskie plaże. Na kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecnie obecności sinic. Choć jeszcze 6 sierpnia sanepid wprowadził tu tymczasowy zakaz kąpieli właśnie z powodu zakwitu tych mikroorganizmów, sytuacja uległa błyskawicznej poprawie. Przeprowadzona dzień później kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku potwierdziła pełne bezpieczeństwo wody, dzięki czemu zakaz został odwołany. Dzisiejsze, oficjalne dane potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Mechelinkach przynosi spokojną aurę z bardzo słabym wiatrem o prędkości zaledwie 1 m/s. Chociaż temperatura powietrza na poziomie 18°C może wydawać się nieco rześka, to wyjątkowo nagrzana woda w Zatoce Puckiej (osiągająca aż 21°C) w pełni to rekompensuje. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od panujących warunków czy optymistycznych prognoz, zawsze należy stosować się do oznaczeń na plaży oraz poleceń ratowników czuwających nad naszym bezpieczeństwem. Warunki nad polskim morzem potrafią zmieniać się dynamicznie, dlatego czujność to podstawa udanego i bezpiecznego wypoczynku.

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