Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Dziś na plażowiczów w Jastrzębiej Górze czekają znakomite warunki do wypoczynku i rekreacji. Wszystkie trzy oficjalne i strzeżone kąpieliska są otwarte dla miłośników morskich kąpieli, co potwierdzają najświeższe pomiary z 9 sierpnia. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy, a brak przeciwwskazań sanitarnych oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych plaż oraz panujących na nich warunków:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest OTWARTE . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 23°C, natomiast temperatura wody to rześkie 17°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla morza pozostaje spokojna. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli na podstawie badania z 6 sierpnia, a kolejny pomiar zaplanowano na 18 sierpnia.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 23°C, natomiast temperatura wody to rześkie 17°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla morza pozostaje spokojna. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli na podstawie badania z 6 sierpnia, a kolejny pomiar zaplanowano na 18 sierpnia. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Kąpielisko jest OTWARTE . Warunki są identyczne: powietrze ma 23°C, woda 17°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 6 sierpnia potwierdziła jej wysoką jakość, a następne badanie kontrolne odbędzie się 19 sierpnia.

Kąpielisko jest . Warunki są identyczne: powietrze ma 23°C, woda 17°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 6 sierpnia potwierdziła jej wysoką jakość, a następne badanie kontrolne odbędzie się 19 sierpnia. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Kąpielisko jest OTWARTE. Plażowicze mogą cieszyć się temperaturą powietrza na poziomie 23°C i wodą o temperaturze 17°C przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr 1 m/s). Sanepid ocenił wodę jako zdatną do kąpieli 6 sierpnia, a kolejna kontrola nastąpi 18 sierpnia.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów planujących wakacyjny wypoczynek nad Bałtykiem obecność sinic bywa sporym zmartwieniem, zwłaszcza w czasie najcieplejszych letnich tygodni. Na szczęście dla wszystkich odpoczywających w tym regionie pojawiły się doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne próbek wody pobranych 6 sierpnia jednoznacznie potwierdziły, że woda jest czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli. Można więc bez obaw cieszyć się morskimi falami, pamiętając jednak o zachowaniu podstawowych zasad higieny i ostrożności.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedziela, 9 sierpnia, przynosi do Jastrzębiej Góry niezwykle stabilną i sprzyjającą relaksowi pogodę. Temperatura powietrza osiąga przyjemne 23°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s gwarantuje spokojne morze bez wysokich, niebezpiecznych fal. Cały region pozostaje pod wpływem słabnącego układu wyżowego znad wschodniej części kontynentu, co zapewnia mnóstwo słońca i doskonałe warunki do opalania. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na kąpielisku oraz bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo nad wodą to klucz do udanego urlopu!

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