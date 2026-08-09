Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Jeśli planowaliście dzisiejsze popołudnie spędzić nad wodą, nie musicie się już wahać. Wszystkie oficjalne gdyńskie plaże są dziś w pełni otwarte, a na masztach powiewają białe flagi zezwalające na bezpieczną kąpiel. Ratownicy bacznie monitorują sytuację, która po minionym, przejściowym niepokoju związanym z sinicami całkowicie wróciła do normy.

Oto szczegółowy przegląd warunków na gdyńskich kąpieliskach:

Gdynia Babie Doły : Temperatura powietrza wynosi 19°C , natomiast woda osiąga przyjemne 20°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny (zaledwie 1 m/s ), co gwarantuje bardzo spokojną taflę morza.

: Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda osiąga przyjemne . Wiatr jest niemal nieodczuwalny (zaledwie ), co gwarantuje bardzo spokojną taflę morza. Gdynia Orłowo : W malowniczym otoczeniu orłowskiego klifu odnotowano temperaturę powietrza na poziomie 20°C , a woda ma 20°C . Przy delikatnym powiewie wiatru ( 1 m/s ) warunki są wprost stworzone do odpoczynku.

: W malowniczym otoczeniu orłowskiego klifu odnotowano temperaturę powietrza na poziomie , a woda ma . Przy delikatnym powiewie wiatru ( ) warunki są wprost stworzone do odpoczynku. Gdynia Redłowo : Najcieplejsza plaża dzisiejszego dnia z temperaturą powietrza na poziomie 22°C i wody 20°C . Wiatr wieje z prędkością 2 m/s . Choć jeszcze niedawno obowiązywał tu zakaz kąpieli z powodu zakwitu sinic, najnowsze badania laboratoryjne potwierdziły pełne bezpieczeństwo wody, a czerwona flaga została ostatecznie zdjęta.

: Najcieplejsza plaża dzisiejszego dnia z temperaturą powietrza na poziomie i wody . Wiatr wieje z prędkością . Choć jeszcze niedawno obowiązywał tu zakaz kąpieli z powodu zakwitu sinic, najnowsze badania laboratoryjne potwierdziły pełne bezpieczeństwo wody, a czerwona flaga została ostatecznie zdjęta. Gdynia Śródmieście: Popularna plaża w sercu miasta oferuje dziś temperaturę powietrza 19°C, ale to właśnie tutaj woda jest najcieplejsza w całym zestawieniu i ma aż 21°C. Przy lekkim wietrze o sile 2 m/s i bardzo małej fali to świetny wybór na rodzinny relaks.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Aktualne raporty sanitarne oraz codzienne obserwacje ratowników przynoszą upragniony spokój – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano obecnie niebezpiecznego zakwitu sinic. Co ciekawe, jeszcze przed dwoma dniami sytuacja na plaży w Redłowie zmuszała służby do wywieszenia czerwonej flagi ostrzegawczej. Na szczęście uwarunkowania wiatrowe i prądy morskie w Zatoce Gdańskiej sprawiły, że uciążliwy osad szybko odpłynął. Wszystkie parametry mikrobiologiczne wody we wszystkich czterech lokalizacjach mieszczą się obecnie w rygorystycznych normach sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura sprzyja rekreacji – temperatury powietrza w Gdyni wahają się od 19°C do 22°C, a woda w Zatoce Gdańskiej ma wyjątkowo zachęcające 20°C–21°C. Bardzo słaby wiatr (1–2 m/s) sprawia, że stan morza jest niezwykle spokojny, co z pewnością ucieszy rodziców z mniejszymi dziećmi. Wybierając się na plażę, pamiętajmy jednak o złotej zasadzie bezpieczeństwa: warunki nad Bałtykiem potrafią ulec zmianie w ciągu zaledwie paru godzin. Przed wejściem do wody zawsze upewnijmy się, jakiego koloru flaga wisi na stanowisku ratowniczym – biała to zielone światło dla naszej kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze stosujmy się do zaleceń ratowników czuwających na kąpieliskach.

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