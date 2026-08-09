Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Dla tysięcy turystów spędzających urlop w gminie Władysławowo niedzielny poranek przyniósł znakomite wiadomości. Na żadnym z tutejszych kąpielisk ratownicy nie mieli powodów do wywieszenia czerwonej flagi. Stan wody we wszystkich miejscach został oceniony przez sanepid jako w pełni bezpieczny i przydatny do kąpieli. Oto szczegółowy wykaz warunków na poszczególnych plażach:

Władysławowo – wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski): temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody aż 19°C . Przy wietrze o sile 1 m/s panuje tu wyjątkowy spokój. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 17 sierpnia.

temperatura powietrza wynosi , a wody aż . Przy wietrze o sile panuje tu wyjątkowy spokój. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 17 sierpnia. Władysławowo – wejście nr 4: słoneczna aura i temperatura powietrza na poziomie 20°C zachęcają do plażowania. Woda ma 18°C , a delikatny wiatr ( 1 m/s ) gwarantuje brak wysokich fal. Kolejne badanie wody odbędzie się 17 sierpnia.

słoneczna aura i temperatura powietrza na poziomie zachęcają do plażowania. Woda ma , a delikatny wiatr ( ) gwarantuje brak wysokich fal. Kolejne badanie wody odbędzie się 17 sierpnia. Władysławowo – wejście nr 6: stabilne warunki z temperaturą powietrza wynoszącą 20°C oraz temperaturą wody 18°C . Prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s . Woda jest czysta i bezpieczna (następna kontrola sanepidu 17 sierpnia).

stabilne warunki z temperaturą powietrza wynoszącą oraz temperaturą wody . Prędkość wiatru to zaledwie . Woda jest czysta i bezpieczna (następna kontrola sanepidu 17 sierpnia). Władysławowo – wejście nr 9: nieco rześkie powietrze o temperaturze 18°C , ale woda zachowuje przyjemne 18°C . Bardzo słaby wiatr ( 1 m/s ) sprzyja spokojnej kąpieli. Kolejne badanie wody zaplanowano na 19 sierpnia.

nieco rześkie powietrze o temperaturze , ale woda zachowuje przyjemne . Bardzo słaby wiatr ( ) sprzyja spokojnej kąpieli. Kolejne badanie wody zaplanowano na 19 sierpnia. Władysławowo – wejście nr 10: nadmorski klasyk wita temperaturą powietrza 20°C i wody 18°C . Ruch powietrza wynosi zaledwie 1 m/s , co sprzyja najmłodszym plażowiczom. Kolejne badanie wody nastąpi 17 sierpnia.

nadmorski klasyk wita temperaturą powietrza i wody . Ruch powietrza wynosi zaledwie , co sprzyja najmłodszym plażowiczom. Kolejne badanie wody nastąpi 17 sierpnia. Chłapowo – wejście nr 12: sąsiadujące z Władysławowem kąpielisko oferuje wyśmienite 20°C w powietrzu i aż 19°C w wodzie. Wiatr o sile 1 m/s ułatwia rekreację. Kolejne badanie wody przewidziano na 17 sierpnia.

sąsiadujące z Władysławowem kąpielisko oferuje wyśmienite w powietrzu i aż w wodzie. Wiatr o sile ułatwia rekreację. Kolejne badanie wody przewidziano na 17 sierpnia. Chłapowo – wejście nr 14: identyczne, świetne warunki z temperaturą powietrza 20°C, wody 19°C i delikatnym powiewem wiatru o sile 1 m/s. Następny pomiar sanitarny odbędzie się 17 sierpnia.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Temat sinic w sierpniu budzi szczególny niepokój wśród wczasowiczów wypoczywających nad polskim morzem. W ostatnich dniach Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała ostrzeżenia i zamknęła kilka kąpielisk na Pomorzu – czerwone flagi pojawiły się m.in. w Gdyni Redłowie, Mechelinkach oraz w Jastarni i Juracie na Półwyspie Helskim. Dla osób odpoczywających we Władysławowie i Chłapowie są jednak wyłącznie dobre wieści: na tutejszych monitorowanych plażach nie odnotowano zakwitu sinic. Otwarte wody Bałtyku w tym rejonie sprzyjają lepszemu mieszaniu się mas wodnych, co zapobiega gromadzeniu się toksycznych organizmów. Woda na wszystkich siedmiu tutejszych kąpieliskach jest czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura nad otwartym morzem sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza we Władysławowie i Chłapowie waha się między 18°C a 20°C, natomiast woda w Bałtyku ma bardzo stabilne, przyjemne jak na ten akwen 18°C do 19°C. Przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr o sile zaledwie 1 m/s) na plażach panuje spokój, a falowanie jest minimalne. Należy jednak pamiętać, że sytuacja nad morzem bywa dynamiczna. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest każdorazowe sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do komunikatów i poleceń ratowników. Tylko odpowiedzialne zachowanie gwarantuje, że letni urlop upłynie pod znakiem wyłącznie bezpiecznych i miłych wspomnień.

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