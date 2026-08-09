Sinice Łeba. Czy w Łebie można się kąpać 08.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-09 12:37

Sztormowa aura nad Bałtykiem, wywołana przemieszczaniem się silnego układu niżowego w rejonie Skandynawii, uderzyła w polskie wybrzeże i pokrzyżowała plany wypoczywającym w Łebie. Według najnowszego raportu z 8 sierpnia, na wszystkich lokalnych plażach powiewają czerwone flagi, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Choć lokalny wiatr wydaje się umiarkowany, żywioł na morzu pozostaje skrajnie niebezpieczny.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu w Łebie. O zakazie kąpieli przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łeba. Czy w Łebie można się kąpać 08.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte

Niestety, miłośnicy morskich kąpieli muszą dzisiaj zmienić plany i zrezygnować z wchodzenia do wody. Decyzją ratowników wszystkie strzeżone kąpieliska w Łebie zostały całkowicie zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Sytuacja ta jest bezpośrednim skutkiem silnego zafalowania i niebezpiecznych zjawisk na morzu, wywołanych przez silny wiatr szalejący nad Bałtykiem.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż oraz przyczyny wywieszenia czerwonych flag:

  • Kąpielisko przy plaży A: zamknięte ze względu na wysokie fale oraz silne prądy wsteczne.
  • Kąpielisko przy plaży „B”: zamknięte ze względu na wysokie fale oraz silne prądy wsteczne.
  • Kąpielisko przy plaży C: zamknięte ze względu na wysokie fale oraz silne prądy wsteczne.

Warto podkreślić, że choć lokalna prędkość wiatru wynosi zaledwie 4 m/s, to wzburzony Bałtyk i zdradliwe prądy wsteczne stanowią śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto odważyłby się wejść do wody. Prądy te potrafią w ułamku sekundy porwać nawet najbardziej doświadczonego pływaka w głąb morza, dlatego bezwzględnie należy respektować czerwone flagi i nie podejmować zbędnego ryzyka.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów w okresie letnim. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalna ocena czystości wody z 23 lipca jednoznacznie potwierdza, że woda na plażach A, B oraz C jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie laboratoryjne zaplanowano na 11 sierpnia. Oznacza to, że jedyną przeszkodą w korzystaniu z uroków morza są obecnie niebezpieczne fale, a nie stan sanitarny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Łebie są dziś typowo przejściowe. Temperatura powietrza wynosi 18°C, z kolei woda w Bałtyku ma zbliżoną temperaturę, sięgającą 19°C. Choć wiatr wiejący z prędkością 4 m/s może wydawać się łagodny, to wzburzone morze pokazuje swoją prawdziwą, niebezpieczną potęgę.

Złota zasada plażowicza: Pamiętajmy, że czerwona flaga to nie sugestia, ale bezwzględny zakaz kąpieli. Nawet jeśli pogoda zachęca do spacerów wzdłuż brzegu, pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody. Zawsze sprawdzajmy oznakowanie na plaży i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników czuwających nad naszym bezpieczeństwem.

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