Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte

Niestety, miłośnicy morskich kąpieli muszą dzisiaj zmienić plany i zrezygnować z wchodzenia do wody. Decyzją ratowników wszystkie strzeżone kąpieliska w Łebie zostały całkowicie zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Sytuacja ta jest bezpośrednim skutkiem silnego zafalowania i niebezpiecznych zjawisk na morzu, wywołanych przez silny wiatr szalejący nad Bałtykiem.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż oraz przyczyny wywieszenia czerwonych flag:

Kąpielisko przy plaży A: zamknięte ze względu na wysokie fale oraz silne prądy wsteczne .

zamknięte ze względu na . Kąpielisko przy plaży „B”: zamknięte ze względu na wysokie fale oraz silne prądy wsteczne .

zamknięte ze względu na . Kąpielisko przy plaży C: zamknięte ze względu na wysokie fale oraz silne prądy wsteczne.

Warto podkreślić, że choć lokalna prędkość wiatru wynosi zaledwie 4 m/s, to wzburzony Bałtyk i zdradliwe prądy wsteczne stanowią śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto odważyłby się wejść do wody. Prądy te potrafią w ułamku sekundy porwać nawet najbardziej doświadczonego pływaka w głąb morza, dlatego bezwzględnie należy respektować czerwone flagi i nie podejmować zbędnego ryzyka.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów w okresie letnim. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalna ocena czystości wody z 23 lipca jednoznacznie potwierdza, że woda na plażach A, B oraz C jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie laboratoryjne zaplanowano na 11 sierpnia. Oznacza to, że jedyną przeszkodą w korzystaniu z uroków morza są obecnie niebezpieczne fale, a nie stan sanitarny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Łebie są dziś typowo przejściowe. Temperatura powietrza wynosi 18°C, z kolei woda w Bałtyku ma zbliżoną temperaturę, sięgającą 19°C. Choć wiatr wiejący z prędkością 4 m/s może wydawać się łagodny, to wzburzone morze pokazuje swoją prawdziwą, niebezpieczną potęgę.

Złota zasada plażowicza: Pamiętajmy, że czerwona flaga to nie sugestia, ale bezwzględny zakaz kąpieli. Nawet jeśli pogoda zachęca do spacerów wzdłuż brzegu, pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody. Zawsze sprawdzajmy oznakowanie na plaży i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników czuwających nad naszym bezpieczeństwem.

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