Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Dla wszystkich, którzy spędzają urlop na Półwyspie Helskim, mamy doskonałe wiadomości. Oficjalnie monitorowane kąpielisko w Chałupach jest dziś w pełni bezpieczne i otwarte dla miłośników morskich kąpieli. Spokojna i stabilna pogoda wczesnym dniem gwarantuje udany czas nad wodą.

Oto szczegółowy raport dotyczący warunków panujących na plaży według pomiarów z 10 sierpnia 2026 roku:

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest OTWARTE. Woda została oficjalnie przebadana i jest przydatna do kąpieli (ocena sanitarna z dnia 05.08.2026, kolejne badanie zaplanowano na 17.08.2026). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C, a woda w Bałtyku ma niemal identyczną temperaturę wynoszącą 19°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s nie powoduje silnego falowania, co stwarza idealne warunki do pływania.

Biorąc pod uwagę zapowiedzi synoptyków dotyczące możliwego załamania pogody w godzinach wieczornych, zachęcamy do planowania plażowania i kąpieli przede wszystkim w pierwszej połowie dnia, kiedy aura jest najbardziej stabilna i bezpieczna.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Obecność sinic to zmora wielu letników wypoczywających nad polskim morzem, jednak w Chałupach plażowicze mogą odetchnąć z ulgą. Zarówno oficjalne badania przydatności wody, jak i najnowsze raporty sanitarne potwierdzają, że na tutejszym kąpielisku nie odnotowano żadnego zakwitu sinic. Woda przy wejściu nr 21 jest czysta, przejrzysta i całkowicie wolna od uciążliwych glonów. Choć w innych częściach wybrzeża sporadycznie pojawiały się ostrzeżenia, to w Chałupach sytuacja pozostaje w pełni bezpieczna i stabilna, pozwalając na bezstresowy wypoczynek w wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 10 sierpnia przynosi w Chałupach umiarkowaną temperaturę powietrza (20°C) oraz bardzo ciepłą jak na Bałtyk wodę (19°C), przy niemal bezwietrznej aurze (2 m/s). To doskonały zestaw na komfortowy wypoczynek, jednak z tyłu głowy warto mieć popołudniowe ostrzeżenia przed burzami. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor flagi. Brak flagi lub flaga biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchaj poleceń ratowników i nie ryzykuj zdrowia – woda to żywioł, który wymaga szacunku.

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